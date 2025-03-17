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Питерец.ру » Культура » Выставка Марии Гаркавенко «Платья»

Выставка Марии Гаркавенко «Платья»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Марии Гаркавенко

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Марии Гаркавенко и приглашает зрителей погрузиться в оригинальный авторский ритуал, позволяющий обрести гармонию с окружающей действительностью.

Творчество Марии Гаркавенко строго делится на два больших проекта, которые можно условно обозначить как «созерцательный» и «магический». «Созерцательная» живопись рождается в Крыму, в дивной мастерской под открытым небом. Это искусство трав, цветов и залитых солнцем ландшафтов. Работы из «магической» серии «созревают» исключительно в Петербурге. Это крупноформатные холсты с лаконичными сюжетами, где основным выразительным средством выступает сложный, интенсивный цвет, способный придать плоской живописи символическую глубину.

Сказочный образ в духе Царевны-лягушки, у которой из рукавов вытекают озера и вылетают лебеди, художница начала разрабатывать еще лет 15 назад. Примерно тогда же, в начале 2011-го, состоялась первая персональная выставка Марии Гаркавенко в Эрарте, в экспозицию которой вошли «магические» произведения из серии Praxis. Спустя десять лет на выставке «Каждый сад говорит о любви» зрители могли познакомиться с созерцательными живописными работами автора. Согласно уже сложившейся традиции, «Платья» — это вновь магически-символический и даже философский проект.

Мария утверждает, что в своей работе всегда полагается не только на интуицию, но и на замысел. Главный художественный принцип Гаркавенко состоит в том, чтобы никогда не браться за то, с чем она не ощущает эмоциональной связи. Идеальный зритель ее работ — ее потенциальный собеседник, и разговор между ними происходит на языке цвета и фундаментальных архетипических образов. Платья, бусы, плоды, птицы, вода, камни — в разных культурах все это может иметь совершенно разное символическое значение. Но в руках героини Марии Гаркавенко, в отрыве от бытового восприятия, они приобретают какой-то сакральный смысл — становятся вовсе не тем, чем кажутся на первый взгляд.

Велико искушение попробовать «прочитать» все эти картины, как текст, — особенно когда в экспозиции они выстраиваются в линию. И такая трактовка вполне возможна. Если созерцательная часть творчества художницы вдохновлена живым одухотворенным миром, призывает зрителя разделить всю полноту авторских переживаний от общения с природой и не несет в себе иного послания, кроме указания на первоисточник, то философская серия как будто бы свидетельствует о том, что наш мир не единственный, что мы в нем не одни, что смерти нет и что мимолетное чувство, порожденное дуновением ветра, — это проявление жизни души.

Энергия цвета, которую Мария Гаркавенко тщательно настраивает в своих работах, и его интенсивность обращены именно к внутреннему миру зрителя. В этих картинах присутствует монотонность какого-то загадочного церемониального действа: к нему интуитивно хочется примкнуть, ощутить его искренность и теплоту. Перед нами разворачивается оригинальный авторский ритуал, позволяющий обрести гармонию с окружающим миром. Достичь такого равновесия, оказывается, не так уж сложно: достаточно перелистать старые фотографии, нанизать на нить разрозненные цветные стеклышки, в конце концов, уколоть палец, чтобы напомнить себе, каково это — почувствовать боль. У каждого из нас наверняка существует с десяток подобных магических практик.

Источник: Эрарта
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