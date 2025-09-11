Международная выставка «Реализм в искусстве»

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена состоялось торжественное открытие международной выставки под названием «Реализм в искусстве». Данный проект, реализуемый в сотрудничестве с Гуандунским педагогическим университетом (Китай), проводится уже во второй раз. Экспозиция включает в себя произведения российских и китайских педагогов-художников, объединенных приверженностью к реалистическому методу. В своих работах они демонстрируют его возможности через призму национальных традиций и современного мировоззрения. Местом проведения выставки стал Открытый кампус Герценовского университета, что подчеркивает его значимость как международного центра культурного и образовательного обмена.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов отметил, что межкультурный диалог и активное сотрудничество между университетами являются основой международной политики вуза. По его словам, совместные выставки способствуют открытию новых горизонтов в творчестве разных стран. Университеты, благодаря подобной работе, могут не только анализировать окружающую среду, но и активно формировать ее, становясь центрами культурной жизни.

В экспозицию вошли более 90 работ, представленных в различных жанрах, включая живопись, графику, скульптуру и декоративное искусство. Их авторами являются 53 российских и иностранных художника. В текущем году организация выставки получила поддержку в рамках масштабного учебно-методического проекта «Культурный мост» благодаря внутреннему гранту Герценовского университета. Основной целью проекта является создание благоприятной образовательной и воспитательной среды для иностранных студентов.

Проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ им. А. И. Герцена Роман Соколов подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем находит свое отражение в политике Герценовского университета. Директор института художественного образования Дмитрий Ткаченко отметил важность международных выставочных проектов для студентов, особенно в контексте социальной адаптации и интеграции иностранных учащихся в учебный процесс.

С приветственными словами также выступили заведующий кафедрой изобразительного искусства школы изящных искусств Второго Гуандунского педагогического университета Чэнь Лэ и народный художник России, почетный профессор Герценовского университета Валерий Леднев.

Выставка «Реализм в искусстве» будет открыта для посещения в Открытом кампусе РГПУ им. А. И. Герцена до 20 сентября 2025 года.

Китай является стратегическим партнером Герценовского университета. Вуз поддерживает сотрудничество с 29 китайскими организациями.