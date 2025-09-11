ента новостей

19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
14:45
Мультимедийная выставка «Фейковая правда»
14:41
ФАС просит онлайн-кинотеатры предоставить данные о софте для защиты контента
14:34
Полицейские ищут участника дорожного конфликта со стрельбой на КАД
14:28
В Ленобласти задержали подозреваемого в нападении с электрошокером
14:16
В Петербурге задержали поджигателя входной двери на проспекте Шаумяна
14:14
На проспекте Маршала Жукова подросток угнал мотоцикл
14:07
В деревне Энколово задержали любителя тишины, стрелявшего из пневматического оружия на СТО
13:10
В Петербурге задержали агрессора, «кошмарившего» жителей новостройки
11:50
В Петербурге прошел первый соревновательный день Международных спортивных Игр Александра Невского
10:56
В Царском селе идут работы по реставрации Александровского дворца
10:01
Ограничения на использование sim-боксов могут ввести в России
17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
Международная выставка «Реализм в искусстве»

РГПУ им. А.И. Герцена
В Открытом кампусе РГПУ им. А. И. Герцена представили работы российских и китайских художников-реалисто

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена состоялось торжественное открытие международной выставки под названием «Реализм в искусстве». Данный проект, реализуемый в сотрудничестве с Гуандунским педагогическим университетом (Китай), проводится уже во второй раз. Экспозиция включает в себя произведения российских и китайских педагогов-художников, объединенных приверженностью к реалистическому методу. В своих работах они демонстрируют его возможности через призму национальных традиций и современного мировоззрения. Местом проведения выставки стал Открытый кампус Герценовского университета, что подчеркивает его значимость как международного центра культурного и образовательного обмена.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов отметил, что межкультурный диалог и активное сотрудничество между университетами являются основой международной политики вуза. По его словам, совместные выставки способствуют открытию новых горизонтов в творчестве разных стран. Университеты, благодаря подобной работе, могут не только анализировать окружающую среду, но и активно формировать ее, становясь центрами культурной жизни.

В экспозицию вошли более 90 работ, представленных в различных жанрах, включая живопись, графику, скульптуру и декоративное искусство. Их авторами являются 53 российских и иностранных художника. В текущем году организация выставки получила поддержку в рамках масштабного учебно-методического проекта «Культурный мост» благодаря внутреннему гранту Герценовского университета. Основной целью проекта является создание благоприятной образовательной и воспитательной среды для иностранных студентов.

Проректор по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ им. А. И. Герцена Роман Соколов подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем находит свое отражение в политике Герценовского университета. Директор института художественного образования Дмитрий Ткаченко отметил важность международных выставочных проектов для студентов, особенно в контексте социальной адаптации и интеграции иностранных учащихся в учебный процесс.

С приветственными словами также выступили заведующий кафедрой изобразительного искусства школы изящных искусств Второго Гуандунского педагогического университета Чэнь Лэ и народный художник России, почетный профессор Герценовского университета Валерий Леднев.

Выставка «Реализм в искусстве» будет открыта для посещения в Открытом кампусе РГПУ им. А. И. Герцена до 20 сентября 2025 года.

Китай является стратегическим партнером Герценовского университета. Вуз поддерживает сотрудничество с 29 китайскими организациями.

