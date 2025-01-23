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Питерец.ру » Культура » Международная выставка-конкурс «Рождественский вернисаж»

Международная выставка-конкурс «Рождественский вернисаж»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В РГПУ им. А. И. Герцена открылась международная выставка-конкурс «Рождественский вернисаж»

В фойе Мраморного зала прошла церемония открытия и награждения участников международной выставки-конкурса «Рождественский вернисаж». Свои работы представили свыше 150 российских и зарубежных художников-педагогов, преподающих дисциплины художественного направления в высших и средних профессиональных учебных заведениях. 

Победителей поздравил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов: «Герценовский университет стремится создать все условия для развития не только наших студентов, но и их преподавателей. Человек, который учит понимать культуру, является важнейшим наставником, потому что он помогает ученикам почувствовать окружающий мир. Искусство — это то, чего современному человеку действительно не хватает, чтобы ощутить настоящую глубину жизни».

Победители и лауреаты конкурса получили дипломы от директора института художественного образования Дмитрия Ткаченко. Он отметил, что основная цель проведения выставки — поддержка и популяризация изобразительных и визуальных искусств, и их позитивное позиционирование в мировом культурном пространстве. По его мнению, поддержка международных связей, обмен опытом и развитие творческих контактов между художниками обогатит методику преподавания творческих дисциплин как в Герценовском университете, так и за его пределами.

Идейными вдохновителями и организаторами выставки выступили заведующая кафедрой живописи Мария Кузмичёва и профессор Михаил Лавренко, которые вместе с коллегами по кафедре провели масштабную подготовительную работу, включающую в себя сбор работ участников, оценку членами жюри художественных произведений, организацию выставочной экспозиции и награждение победителей.

Слова поздравлений прозвучали от членов жюри: народного художника РФ, академика РАХ, почётного профессора РГПУ им. А. И. Герцена Валерия Леднева, заслуженного художника РФ Владимира Кузмичёва, заведующего кафедрой графики и скульптуры Андрея Корольчука, члена Союза художников России, заместителя председателя китайского общества в Санкт-Петербурге, директора Ассоциации по связям с зарубежным искусством Китая провинции Шаньдун Сун Жуя и других.

Более 20 ведущих вузов Санкт–Петербурга, Москвы, Владивостока Луганска, Череповца, Минска (Беларусь), Баку (Азербайджан), Чанаккале (Турция), провинции Шаньдун (КНР) представили для участия лучшие работы своих художников-педагогов. Выставка открыта для посетителей до 8 февраля.

Источник: РГПУ им. А.И. Герцена
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