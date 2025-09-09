В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»

В просторном и светлом Открытом кампусе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, одного из старейших и авторитетнейших педагогических вузов России, распахнула свои двери уникальная выставка, получившая название «Богословие в красках». Это событие стало ярким проявлением плодотворного сотрудничества между двумя крупными образовательными учреждениями – РГПУ им. А. И. Герцена и Государственным университетом просвещения (ранее известным как Московский педагогический государственный университет).

Экспозиция, представленная на выставке, включает в себя тщательно отобранную коллекцию икон, созданных талантливыми студентами иконописной мастерской Государственного университета просвещения. Эти произведения искусства, исполненные с глубоким пониманием канонов и традиций иконописи, демонстрируют высокий уровень мастерства молодых художников, их преданность духовному искусству и стремление передать через краски вечные истины христианской веры.

Организация выставки «Богословие в красках» была приурочена к знаменательному празднованию Дня Крещения Руси, одного из ключевых событий в истории России, а также к почитанию памяти святого равноапостольного князя Владимира, сыгравшего решающую роль в принятии христианства на Руси. Кроме того, выставка стала своеобразным юбилейным мероприятием, посвященным 30-летию со дня основания иконописной мастерской Государственного университета просвещения.

Представленные на выставке иконы являют собой яркие и проникновенные образы Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и почитаемых православных святых. Каждая икона – это не просто произведение искусства, но и окно в духовный мир, приглашение к молитве и размышлению о вечных ценностях. Зрители могут увидеть классические иконографические сюжеты, исполненные в различных стилях и техниках, отражающих индивидуальное видение и творческий почерк каждого автора.

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена, Сергей Игоревич Тарасов, подчеркнул особую значимость этой выставки для университета. Он отметил, что данное мероприятие имеет глубокий символический смысл и прекрасно вписывается в контекст предстоящих событий. В частности, Сергей Игоревич упомянул, что 11 сентября на площадке Герценовского университета будут проходить секционные заседания Международного форума «Вера и спорт». Это масштабное мероприятие, объединяющее представителей различных конфессий, спортсменов, ученых и общественных деятелей, направлено на укрепление духовных и нравственных ценностей в современном обществе.

Кроме того, ректор обратил внимание на то, что открытие выставки «Богословие в красках» совпадает с важным для Санкт-Петербурга событием – Крестным ходом в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Этот торжественный религиозный обряд, собирающий тысячи верующих, является неотъемлемой частью духовной и культурной жизни города на Неве.

«Это прекрасная возможность объединить духовное, культурное и образовательное пространство, подчеркнув глубокую историческую связь с традициями и ценностями, которые олицетворяет образ святого», — заявил ректор РГПУ им. А. И. Герцена, выразив уверенность в том, что выставка станет значимым событием в культурной жизни города и будет способствовать духовному обогащению посетителей.

Открытие экспозиции стало возможным благодаря заключенному ранее соглашению о сотрудничестве между РГПУ им. А. И. Герцена и Государственным университетом просвещения. Это соглашение предусматривает широкий спектр совместных мероприятий в области образования, науки, культуры и искусства, направленных на развитие творческого потенциала студентов и укрепление связей между двумя вузами.

Иконописная мастерская Государственного университета просвещения, являющаяся кузницей кадров для иконописного искусства, была создана в далеком 1995 году при факультете изобразительного искусства и народных ремесел. За 30 лет своего существования мастерская выпустила более 250 высокопрофессиональных специалистов, среди которых учителя общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, художники-иконописцы, реставраторы и искусствоведы. Выпускники мастерской успешно работают в различных сферах, внося свой вклад в сохранение и развитие традиций иконописи.

Торжественное открытие выставки «Богословие в красках» было ознаменовано приветственным словом проректора по воспитательной деятельности и молодежной политике РГПУ им. А. И. Герцена, Романа Александровича Соколова. Он подчеркнул, что сотрудничество между Герценовским университетом и Государственным университетом просвещения имеет давнюю историю и основано на общих духовных ценностях.

«Сотрудничество Герценовского университета и Государственного университета просвещения длится уже не один год и имеет под собой духовную основу. Для нас очень ценно, что мы смогли познакомиться с работами студентов дружественного вуза. Кроме того, эта выставка приурочена к памятной и важной для нашего города дате. Среди представленных здесь икон присутствует и образ, сюжетом которого стало перенесение мощей Александра Невского», — отметил Роман Александрович, выразив благодарность Государственному университету просвещения за предоставленную возможность представить работы студентов на площадке Герценовского университета.

Проректор по инновационной деятельности и цифровой трансформации РГПУ им. А. И. Герцена, Александр Евгеньевич Стрельцов, также выразил свое мнение о значимости выставки. Он подчеркнул, что христианство – это не только вера, но и огромный культурный пласт, с которым должен быть знаком каждый образованный человек.

«Христианство — это не просто вера, это огромный культурный пласт, с которым должен быть знаком каждый образованный человек. Поэтому выставка носит важный просветительский характер. Очень радостно, что наш Открытый кампус активно развивается и организовывает столь замечательные выставки вместе с нашими партнерами», — отметил Александр Евгеньевич, подчеркнув важность просветительской деятельности университета и его стремление к сотрудничеству с другими образовательными учреждениями.

Директор института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена, Дмитрий Сергеевич Ткаченко, в своем выступлении отметил, что подобные выставки являются очень важной составляющей духовного развития студентов. Он подчеркнул, что знакомство с иконописным искусством помогает студентам глубже понять христианскую культуру, развить эстетический вкус и сформировать нравственные ориентиры.

К гостям выставки также обратился настоятель храма святых апостолов Петра и Павла, протоиерей Димитрий Симонов. Он отметил, что христианство оказало огромное влияние на развитие искусства и культуры, в том числе и на иконопись.

«Христианство удивительным образом раскрыло весь творческий потенциал человека. Это традиция богословия, богатая литературная традиция, зодчество и, конечно, живопись. В богословии очень много аспектов, которые трудно высказать словами, но иконы обладают удивительной способностью выразить невыразимое в красках», — сказал протоиерей Димитрий, подчеркнув особую роль иконописи в передаче духовных истин.

Выставка «Богословие в красках» стала ярким свидетельством плодотворного сотрудничества между РГПУ им. А. И. Герцена и Государственным университетом просвещения, а также важным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Она предоставила возможность широкой публике познакомиться с произведениями молодых иконописцев, оценить их мастерство и прикоснуться к миру духовного искусства. Выставка, несомненно, будет способствовать духовному обогащению посетителей и укреплению связей между двумя вузами. Заключенное между ними соглашение о сотрудничестве, в свою очередь, является прочной основой для дальнейшего развития партнерских отношений в различных областях образования, науки, культуры и искусства.