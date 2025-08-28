ента новостей

Выставка «Фрагменты эпох»

Выставка «Фрагменты эпох» из собрания МИСП открывается в помещениях нового здания

В новом здании, предоставленном Музею искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (подразделению ЦВЗ «Манеж») администрацией города в конце 2024 года, открывается экспозиция «Фрагменты эпох», собранная из фондов МИСП. Это здание, расположенное по адресу: набережная канала Грибоедова, 101, обладает значительной площадью. Выставка «Фрагменты эпох» знаменует открытие отреставрированных парадных залов второго этажа, ранее принадлежавших особняку купца Ивана Алафузова.

Особенностью экспозиции является отказ от строгой хронологии. Более ста экспонатов (из общего числа фондов в 12 000 единиц хранения), включая живопись, скульптуру, объекты и предметы декоративно-прикладного искусства, представляют собой как старые, так и новые поступления. Эти произведения, словно отдельные фрагменты прошлого, отражают разнообразие и художественную ценность коллекции для культурного ландшафта Санкт-Петербурга. Авторы работ принадлежат к различным поколениям художников, демонстрируя разнообразие стилей и поисков в искусстве. Это делает экспозиционный диалог искусств особенно выразительным, подчеркивая богатство коллекции и ее способность отражать тенденции культуры и эстетики разных периодов.

Видовые работы Завена Аршакуни (1932–2012) и Игоря Петрова (род. 1951), изображающие знаковые места Петербурга (Летний сад, 1987 и Львиный мост, 2014), открывают выставку и задают ее эмоциональную тональность. Живопись Виктора Тетерина (1922–1991), Юрия Пенушкина (1935–2021), Юрия Павлова (1935–2015), Николая Кошелькова (1934–1995) – мастеров второй половины XX века, вошедших в историю отечественного искусства, соседствует с произведениями Петра Конникова (1955–2017), Вячеслава Михайлова (род. 1945), Владимира Загорова (род. 1951), Любови Костенко (род. 1947), Анатолия Басина (род. 1936), Геннадия Устюгова (род. 1937).

Выставка «Фрагменты эпох» открывает новую страницу в развитии музейной деятельности. Постепенное освоение здания на канале Грибоедова, 101, предоставит возможность представить фонды МИСП широкой публике и поделиться результатами исследовательской деятельности.

Выставка «Фрагменты эпох»

Из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

10 сентября – 11 января, 2026

