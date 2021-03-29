Выставка «Длиною в 100 лет»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представляет выставочный проект «Длиною в 100 лет». Пресс-показ состоится 5 апреля 2021 года в 19.00.

Данная выставка посвящена творчеству живописцев, принадлежащих к одной из самых ярких художественных династий Ленинграда, Петербурга. Основоположниками ее были Виктория Белаковская (1901-1965) и Виктор Прошкин (1906-1983). Оба учились у Кузьмы Петрова-Водкина, что уже само по себе является критерием оценки их творчества. Самые ранние работы, демонстрируемые на экспозиции, относятся к 20 – 30-м годам XX века, их сюжеты и тематика обусловлены духом времени. Сегодня, спустя 100 лет, особенно интересно разглядывать вдохновенные лица парашютисток или сцены учения красноармейцев (Виктор Прошкин. «Парашютистка». 1936; «Чистка оружия». 1931 Собрание МИСП), обозревать, как выглядел наш город в период становления социализма. Кстати, художники видели его по-разному: Виктор Прошкин стремился запечатлеть грандиозное строительство порта (Виктор Прошкин. «В порту». 1934 Собрание МИСП), Виктория Белаковская - обветшалую дровяную пристань Невы («Биржи у дровяной пристани». 1935).

В галерее многочисленных образов особенно выделяются детские портреты, и прежде всего, портреты их маленького сына, Владимира Прошкина, тоже ставшего художником - и его работы к 90-летнему юбилею также представлены на выставке. . Эти портреты можно назвать настоящими жемчужинами живописного мастерства, где чистая душа ребенка раскрывается через культуру цвета. Однако и здесь мы обнаружим индивидуальные подходы художников. У Виктора Прошкина мальчик живой и осязаемый (Портрет сына. 1935), у Белаковской он кажется эфемерным созданием (Портрет сына. 1934). Как уникальное явление можно рассматриватьи автопортреты, принадлежащие кисти Виктории Белаковской. Характерно, что художница не прибегает в них к внешним жестам, а добивается выражения сильных эмоций благодаря колориту.

Помимо внутреннего мира человека Викторию Белаковскую и Виктора Прошкина захватывал мир природы. Но, пожалуй, самым вдохновенным певцом русской земли и родного города стал их сын, Владимир Прошкин. Он любит изображать не только величественные, но и самые неказистые ландшафты. Его одинаково волнуют архитектурные ансамбли, живописные каналы, великолепные мосты и ничем неприметные дворы. Каждый раз он старается по-новому передать состояние изображаемых объектов, наполняя свои холсты светом, воздушностью, легким сиянием.

На выставке представлено 150 живописных произведений трех мастеров.

06 апреля – 02 мая 2021

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103