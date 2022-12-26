Pop-up выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику»

В «Никольских рядах» открылась pop-up выставка петербургского художника, создателя знаменитого оранжевого ленивца «Свободный от забот», Константина Брилевского, посвященная славным подвигам русских исследователей и полярников по открытию и освоению неизведанной и самобытной Арктики.

Экспозиция, расположенная во дворе «Никольских рядов» напротив касс, посвящена истории русского арктического мореплавания с XVII века до настоящего времени, освоению Северного морского пути, а также научным исследованиям и подвигам советских и российских ученых в Арктике.

Каждое масштабное полотно представляет собой авторскую зарисовку Константина и рассказывает в каких суровых условиях работали мужественные ученые и полярники-первооткрыватели, на какие жертвы и лишения они шли ради научных и географических открытий неизведанной ранее части планеты. Открытие Семеном Дежневым пролива между Азией и Америкой в 1648 году, Великая северная экспедиция XVIII века, в которой принимало участие 5 000 человек, плавания российского мореплавателя и офицера русского флота Витуса Беринга, поиск Земли Санникова в ходе русской полярной экспедиции Толля, первая русская экспедиция к Северному полюсу Георгия Седова, трагедия парохода «Челюскин», стойкость его экипажа и героизм летчиков советской авиации по спасению полярников, первая в мире посадка самолета на Северном полюсе под управлением летчика Михаила Водопьянова - и это лишь малая часть подвигов и невероятных по тем временам событий, которые составляют славу и гордость советской исследовательской, научной и арктической истории.

«Сейчас я чувствую, что для людей очень важно знать свою историю и знать своих героев. И для меня, как художника, важно освещать великие события прошлого и посвящать свои работы людям, положившим свою жизнь ради достижений нашей страны. Путешествия русских полярников являются ярким образом таких достижений. Эти люди рисковали своей жизнью, а иногда и погибали, не ради острых ощущений, или чтобы «проверить себя», а ради прокладывания, например, «Северного морского пути» - важного торгового маршрута, открывали залежи руды и угля, демонстрировали достижения нашего научно-технического прогресса, а также соревновались со скандинавскими странами и Америкой за влияние на этих территориях. Живя в России, мы косвенно все пользуемся достижениями и открытиям наших мореплавателей, поэтому считаю, что чтить память о них - это прекрасный повод для выставки» - рассказал о своем замысле автор и создатель картин – Константин Брилевский.

Выставка работает ежедневно до 15 января. Вход бесплатный.

Будние дни: с 14.00 до 21.00, выходные дни: с 11.00 до 21.00

Праздничные дни (с 1 по 8 января): с 11.00 до 22.00