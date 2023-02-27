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Питерец.ру » Культура » Выставка Константина Брилевского «Русские полярные экспедиции в Арктику»

Выставка Константина Брилевского «Русские полярные экспедиции в Арктику»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Выставка Константина Брилевского «Русские полярные экспедиции в Арктику»

28 февраля, в День Арктики, «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» в сотрудничестве с «Никольскими рядами» открывают pop-up выставку петербургского художника, создателя знаменитого оранжевого ленивца «Свободный от забот», Константина Брилевского, посвященную славным подвигам русских исследователей и полярников по открытию и освоению неизведанной и самобытной Арктики.

Экспозиция, которая будет расположена на территории музея на площади перед входом, посвящена истории русского арктического мореплавания с XVII века до настоящего времени, освоению Северного морского пути, а также научным исследованиям и подвигам советских и российских ученых в Арктике.

Впервые работы, посвященные покорению и открытию Арктических просторов, были представлены широкой публике в рамках Арктического сезона в «Никольских рядах» этой зимой.

Каждое масштабное полотно представляет собой авторскую зарисовку Константина и рассказывает в каких суровых условиях работали мужественные ученые и полярники-первооткрыватели, на какие жертвы и лишения они шли ради научных и географических открытий неизведанной ранее части планеты.  Открытие Семеном Дежневым пролива между Азией и Америкой в 1648 году, Великая северная экспедиция XVIII века, в которой принимало участие 5 000 человек, плавания российского мореплавателя и офицера русского флота Витуса Беринга, поиск Земли Санникова в ходе русской полярной экспедиции Толля, первая русская экспедиция к Северному полюсу Георгия Седова, трагедия парохода «Челюскин», стойкость его экипажа и героизм летчиков советской авиации по спасению полярников, первая в мире посадка самолета на Северном полюсе под управлением летчика Михаила Водопьянова  — и это лишь малая часть подвигов и невероятных по тем временам событий, которые составляют славу и гордость советской исследовательской, научной и арктической истории.

«Сейчас я чувствую, что для людей очень важно знать свою историю и знать своих героев. И для меня, как художника, важно освещать великие события прошлого и посвящать свои работы людям, положившим свою жизнь ради достижений нашей страны. Путешествия русских полярников являются ярким образом таких достижений. Эти люди рисковали своей жизнью, а иногда и погибали, не ради острых ощущений, или чтобы «проверить себя», а ради прокладывания «Северного морского пути» — важного торгового маршрута, открывали залежи руды и угля, демонстрировали достижения нашего научно-технического прогресса, а также соревновались со скандинавскими странами и Америкой за влияние на этих территориях. Живя в России, мы косвенно все пользуемся достижениями и открытиям наших мореплавателей, поэтому считаю, что чтить память о них — это прекрасный повод для выставки» — рассказал о своем замысле автор и создатель картин – Константин Брилевский.

Выставка будет работать в формате 24/7 с 28 февраля по 14 мая 2023 г.

Вход бесплатный.

Открытие выставки – в 16.00 28 февраля 2023.

Адрес проведения выставки:

«Российский государственный музей Арктики и Антарктики»

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 24А

Источник: Никольские ряды
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