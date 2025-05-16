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Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»

В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни», посвящённого 115-летию Ольги Берггольц

В роскошном зале Мариинского дворца, под сводами, помнящими множество знаменательных событий, состоялось торжественное закрытие музыкально-поэтического фестиваля «Эстафета вечной жизни». Это грандиозное мероприятие, прошедшее под знаком 115-летия со дня рождения выдающейся русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц, стало ярким аккордом в череде событий, посвященных памяти героического прошлого нашей страны. Фестиваль, словно эстафетная палочка, передавал из поколения в поколение искреннее почтение к героической истории России и глубокое восхищение творческим наследием Берггольц, поэтессы, чье перо стало мощным оружием в борьбе за правду и свободу во время Великой Отечественной войны.

Церемония закрытия собрала многочисленных гостей: поэтов, музыкантов, писателей, общественных деятелей и простых граждан, сердцем сопричастных великому подвигу народа в годы Великой Отечественной войны. Особую значимость событию придало выступление депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Андрея Горшечникова, одного из инициаторов и организаторов фестиваля. В своем выступлении, проникнутом искренним уважением к памяти Ольги Федоровны и глубоким пониманием важности исторической памяти, Андрей Горшечников выразил глубокую благодарность всем участникам фестиваля – тем, кто вложил свой талант, время и душу в создание этого поистине уникального проекта. Он подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы, когда наблюдаются циничные попытки исказить историю, переписать ее под новые идеологические догмы, необходимо с еще большей силой подчеркивать роль нашего народа в победе над фашизмом, помнить и чтить подвиг советских воинов, освободивших Европу от коричневой чумы.

Горшечников особо отметил значение творческого наследия Ольги Берггольц, которая своими проникновенными стихами воспитывала в людях гордость за свою страну, за богатейшую историю, за несокрушимый дух народа, проявившийся в годы суровых испытаний. Он подчеркнул, что задача сегодняшнего поколения состоит в том, чтобы передать эту гордость, память о героизме и стойкости предков будущим поколениям, воспитывая молодежь в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям. Его слова звучали как призыв к активному противостоянию попыткам фальсификации истории, призыв к сохранению истинной памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках церемонии закрытия ряд активных участников мероприятий, посвященных Победе, были награждены благодарственными письмами от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского и депутата Андрея Горшечникова. 

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