В Ленобласти восстановят уникальную церковь 17 века

Получение Международным центром реставрации в Рождествено лицензии Министерства культуры России на проведение работ по сохранению и реставрации архитектурных памятников знаменует собой начало важного этапа в деле охраны культурного наследия Северо-Запада России. Первым объектом, доверенным ленинградским специалистам, стала уникальная деревянная церковь Рождества Богородицы, расположенная в деревне Лиственка. Этот храм, чья история насчитывает четыре столетия непрерывного богослужения, представляет собой выдающийся пример древнерусского деревянного зодчества.

По словам губернатора Александра Дрозденко, объявленного им в Telegram-канале, церковь, возможно, является старейшим действующим деревянным храмом не только на Северо-Западе России, но и во всей стране. Это утверждение подкрепляется наличием в церкви исключительно ценных элементов внутреннего убранства, сохранившихся с момента постройки: фрагментов старинного иконостаса, древнего престола и жертвенника, богато украшенного резного клироса, а также характерных для того времени волоковых окон. Эти детали, являющиеся свидетелями вековой истории храма и неотъемлемой частью его культурной и исторической ценности, требуют бережного обращения и тщательной реставрации.

Предстоящие противоаварийные работы, началом которых станет детальное обследование состояния всех конструкций храма, представляют собой сложный и многоэтапный процесс. В первую очередь, специалисты центра реставрации займутся консервацией существующих элементов, предотвращая их дальнейшее разрушение и утрату. Особое внимание будет уделено сохранению тябла – деревянной балки, несущей роспись и храмозданную надпись, являющуюся бесценным источником информации о времени постройки и истории церкви. Это кропотливая работа, требующая высочайшего профессионализма и использования самых современных, щадящих технологий. Результаты предстоящих исследований определят дальнейший план реставрационных работ, направленных на воссоздание былого великолепия этого уникального памятника архитектуры.

Проект знаменует собой не просто ремонт здания, а возрождение духовного и культурного центра, исторически значимого для всего региона, и способствует сохранению исторического наследия для будущих поколений. Комплексный подход, сочетающий современные методики с глубоким уважением к традициям, гарантирует успешное завершение работ и сохранение церкви Рождества Богородицы как достояния всей страны.