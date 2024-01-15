Галерея Artefice до 26 января представляет выставку «Future. Сейчас», посвященную работам художника Ильи Евдокимова из московской живописной школы. Впервые в Санкт-Петербурге состоится демонстрация произведений автора, отличительной чертой которых является передача движения как бесконечности, вызывающая ассоциации со снимками Александра Родченко.

Динамичность, напряженность фигур, сложные ракурсы и планы перекликаются с идейными устремлениями объединения «ОСТ», создает образ «нового» человека, шагающего в «светлое» будущее. Полотна Евдокимова скрывают в себе сакральную идею перерождения грандиозных построек модернизма советского периода 1950-1980-х годов, которые до сих пор возвышаются на территории бывшего СССР как последнее напоминание о будущем, оставшемся в памяти старших поколений. Стройные ряды шагающих вперед фигур гармонично сочетаются с брутализмом архитектуры, становясь движущей силой живописного мира автора.

Героями картин становятся знакомые нам лица из фоторепортажей и кинолент 1920-1930-х годов. Евдокимов исследует современную реальность через призму ностальгических образов недавнего прошлого, наполняя полотна деталями повседневной жизни, ведущими нас к новой концепции «Светлого будущего» в настоящем. Палитра художника отличается сдержанностью и лаконичностью, что усиливает выразительность и глубину его работ.

Выставка «Future. Сейчас» - это возможность окунуться в мир прошлого и настоящего, задуматься о своем месте в истории и перспективах будущего, переосмыслить культурное наследие советской эпохи и оценить творчество талантливого современного художника.