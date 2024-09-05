6 сентября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»!

Творчество Андрея и Николая Дмитренко напрямую обращено к тому, чем живет современный мир и современный человек. В поле зрения художников — противоречия и проблемы, которые с началом нового тысячелетия все чаще попадают в объектив тематической картины, вновь доказывающей свою актуальность и необходимость.

Проект «Интеллектуальный реализм» ярко обозначил неравнодушие к проблеме отчужденности людей в мегаполисе и к меняющимся отношениям мужчины и женщины. Это попытка увидеть человека и те движения, процессы и проекты, в которые он вовлечен, сквозь призму нашей истории от самых ее истоков.

Не случайно аллюзии на евангельские и античные сюжеты и образы, глубокая связь с наследием русского критического реализма придают их работам более серьезное и глубокое измерение.

Без всякого преувеличения, это размышление о вечных проблемах, которые выступили особенно рельефно в предельно технизированном мире, где реальность наличная и виртуальная почти неотличимы друг от друга. Вбирая в себя лучшие достижения искусства прошлого, живописные работы двух петербургских художников всегда обращены к будущему.

Основоположниками интеллектуального реализма являются братья Андрей и Николай Дмитренко. Современные, на первый взгляд, понятные сюжеты их полотен при «глубинном прочтении» подводят к вопросу «о чем это?».

Интеллектуальный реализм в живописи — это художественное направление современного искусства, возникшее на рубеже ХХ и XXIвв.

Это движение возникло в стремлении утвердить академическую традицию и противопоставить ее новым течениям в искусстве. Важным критерием работ является наличие дополнительных смыслов, которые художник вкладывает подсознательно, порой даже сверхосознательно.

Ведущую роль в произведениях играют сюжет и торжество канонов — восторг перед великими шедеврами прошлого, выверенность композиционных построений, упорядоченная цветовая палитра, сведенная к сочетанию сдержанной монохромной гаммы и звучного локального цвета. При этом ориентация на школу мастерства эпохи классицизма не является ретроспективной.

Полотна требуют вдумчивого рассматривания и претендуют на вовлечение зрителя в мыслительный процесс.

6 сентября — 2 декабря 2024

Галерея «1 Творческая» 1 этаж