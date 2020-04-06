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Питерец.ру » Культура » Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт

Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Группа «Ария» представляет уникальный юбилейный концерт в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!»

10 апреля в рамках проекта Сбербанка и Okko «Шоу ON!»  группа «Ария» сыграет уникальный юбилейный онлайн-концерт «Замкнутый круг 13/13».

В честь 35-летия «Ария» подготовила специальную программу – в сет-лист концерта войдут песни с каждого из 13 номерных альбомов группы. В формировании программы участвовали поклонники, голосуя за лучшие песни в официальном сообществе «Арии» ВКонтакте. Музыканты учли пожелания фанатов, а также подготовили несколько сюрпризов!

Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Концерт доступен подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не является подписчиком Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Группа ответит на вопросы зрителей в прямом эфире. По традиции их можно задавать в группе онлайн-кинотеатра Okko ВКонтакте. Авторов лучших вопросов ждут подарки — подписки от Okko. Количество подарков ограничено.

Группа «Ария» с 1985 года остается одним из самых популярных метал-коллективов страны. Живые выступления группы – это всегда мощный драйв и энергетика. Сразу после выхода первого альбома композиции «Арии» стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. «Ария» продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует по России и за рубежом.

«Шоу ON!» — проект с живыми концертами от Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko, созданный, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий, а также призванный сделать искусство доступным для всех жителей России и мира. Live-выступления рок- и поп-звезд проходят в Okko каждую пятницу и субботу.

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