ента новостей

12:55
Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон.
12:52
Вновь избранный Губернатор Петербурга вступит в должность на первом осеннем заседании городского парламента
12:45
В Коммунаре житель Красноярского края спалил иномарку бывшей сожительницы
12:30
На трассе «Сортавала» конфликт водителей закончился поножовщиной
12:17
В медиасообществе призвали ускорить процесс введения маркировки ИИ-контента
12:10
В Сясьстрое задержали подозреваемую в убийстве в общежитии
11:57
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Александра ЭОЛ-12»
11:54
Делегация национальной гвардии Казахстана посетила петербургские предприятия промышленности
11:52
В центре Петербурга поймали иностранца-грабителя с Тележной улицы
11:17
На Пулковском шоссе мигрант зарезал соотечественницу
10:38
На улице Рубинштейна пьяный мужчина стрелял в воздух из аэрозольного пистолета
10:13
Добавились 2 автобусных рейса
09:44
«Забава» переросла в уголовное дело
08:57
Путин встретился с главой МИД Китая
08:28
«Форд Фокус» популярен в Ленобласти
00:32
Лидер атаки волейбольного «Зенита» Владислав Бабкевич набрал 26 очков, а петербургский клуб в Новом Уренгое победил «Факел Ямал» в четырёх партиях
23:51
Атака СКА капитулировала перед голкипером челябинского «Трактора» Фукале – 0:3 в «Ледовом» 12 сентября
19:45
Бывшие петербургские шахматисты Никита Витюгов и Владимир Федосеев принимают участие в шахматной олимпиаде в Будапеште в составе своих новых команд – Англии и Словении соответственно
16:21
МХЛ: череповецкий «Алмаз» дважды проиграл «СКА-1946», после чего одержал две победы над «молодёжкой» петербургского хоккейного «Динамо»
15:36
В Петербурге отмечают 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
15:25
«Почта России» откажется от Windows
15:15
На проспекте Наставников мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика
15:10
На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста
14:56
Минздрав: в сети появилась новая мошенническая схема
14:39
В Петербурге поймали мошенника-коммивояжёра из Ростовской области
14:28
Пенсионерка с Васильевского острова перевела мошенникам более 7,6 млн рублей
14:11
В Мурино подросток на иномарке насмерть сбил пешехода
13:17
В Ленобласти из сейфа частного дома украли два ружья и ювелирные украшения
13:03
В Петербурге поймали уличных разбойников, ограбивших подростка в Полежаевском парке
12:55
Съезд с внутреннего кольца КАД на Владимирский проспект полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон.

Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон.

0
6
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Буфф
Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон.

Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон. 14 сентября на Основной сцене зрители увидят мюзикл Алексея Яковеля «Сон в летнюю ночь» по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира, а 13 и 14 сентября на сцене «Кабаре-буфф» будет представлена премьера музыкальной программы о первой любви «Люди встречаются».

Перед открытием сезона на родной сцене, театр «Буфф» посетил с масштабными гастролями город Ярославль. С 28 августа по 4 сентября на сцене Первого русского театра им. Ф.Г. Волкова при аншлагах были показаны семь лучших комедий и мюзиклов из репертуара театра. Художественный руководитель, заслуженный артист России Михаил Смирнов от всей души поблагодарил зрителей за приём и передал  со сцены просьбу мамы - поклониться Ярославскому шинному заводу. Она, ребенок блокадного Ленинграда, в шестилетнем возрасте вместе с другими детьми была эвакуирована в Ярославль. Изможденных, умирающих от голода детей разместили на шинном заводе и обеспечили питанием - тем самым спасли их жизни.

В конце декабря на Основной сцене, в завершении Года семьи 2024, театр выпустит премьеру музыкального спектакля для семейного просмотра «Тайна третьей планеты» по мотивам книги Кира Булычёва. Режиссер Михаил Смирнов и главный художник театра Яна Штокбант обещают, что этот спектакль не только пробудит ностальгию родителей, но и увлечёт юных зрителей необычными сценическими эффектами. Экипаж космического корабля, на котором летят профессор Селезнёв, его дочь Алиса, капитан Зелёный и Громозека, ждут фантастические приключения, космические пираты, ловушки и новые друзья, которые обязательно помогут в трудный час! Постановщики уверены, что родителям будет приятно познакомить детей с любимыми героями своего детства, а после просмотра найдётся масса тем для обсуждения.

В 2025 году театр готовится отметить две важные юбилейные даты. 100-летие основателя и идейного вдохновителя театра «Буфф» Исаака Романовича Штокбанта (1925-2020). К этой дате подготовят специальный спектакль-посвящение, который войдет в репертуар. Работа по созданию будет вестись в течение года. И второй юбилей - 155-летие появления первого театра «Буфф» в Санкт-Петербурге. В XIX веке театр предлагал зрителям музыкальные и акробатические номера, танцы, фокусы, в шоу принимали участие иностранные артисты. Как приемник традиций «легкого жанра», современный «Буфф» планирует создать в пространстве своего музея историческую экспозицию с архивными материалами «Из истории петербургских «буффов».

Источник: Буфф
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-07-2024, 13:43
«Люди встречаются»: театр «Буфф» представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф»
22-01-2024, 13:11
Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»
2-11-2023, 14:55
Конкурс театральных рецензий с денежными призами от театра БУФФ
10-08-2023, 16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
29-08-2016, 17:47
ТЮЗ им. А.А. Брянцева открывает юбилейный сезон!
11-09-2015, 08:49
Исаака Штокбанта наградили медалью «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Происшествия на дорогах

0
118
Вчера, 15:15
На проспекте Наставников мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика
0
104
Вчера, 15:10
На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста
0
95
Вчера, 14:11
В Мурино подросток на иномарке насмерть сбил пешехода
0
161
11-09-2024, 12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
Наверх