Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта открывает 42-ой театральный сезон. 14 сентября на Основной сцене зрители увидят мюзикл Алексея Яковеля «Сон в летнюю ночь» по мотивам одноименной комедии Уильяма Шекспира, а 13 и 14 сентября на сцене «Кабаре-буфф» будет представлена премьера музыкальной программы о первой любви «Люди встречаются».

Перед открытием сезона на родной сцене, театр «Буфф» посетил с масштабными гастролями город Ярославль. С 28 августа по 4 сентября на сцене Первого русского театра им. Ф.Г. Волкова при аншлагах были показаны семь лучших комедий и мюзиклов из репертуара театра. Художественный руководитель, заслуженный артист России Михаил Смирнов от всей души поблагодарил зрителей за приём и передал со сцены просьбу мамы - поклониться Ярославскому шинному заводу. Она, ребенок блокадного Ленинграда, в шестилетнем возрасте вместе с другими детьми была эвакуирована в Ярославль. Изможденных, умирающих от голода детей разместили на шинном заводе и обеспечили питанием - тем самым спасли их жизни.

В конце декабря на Основной сцене, в завершении Года семьи 2024, театр выпустит премьеру музыкального спектакля для семейного просмотра «Тайна третьей планеты» по мотивам книги Кира Булычёва. Режиссер Михаил Смирнов и главный художник театра Яна Штокбант обещают, что этот спектакль не только пробудит ностальгию родителей, но и увлечёт юных зрителей необычными сценическими эффектами. Экипаж космического корабля, на котором летят профессор Селезнёв, его дочь Алиса, капитан Зелёный и Громозека, ждут фантастические приключения, космические пираты, ловушки и новые друзья, которые обязательно помогут в трудный час! Постановщики уверены, что родителям будет приятно познакомить детей с любимыми героями своего детства, а после просмотра найдётся масса тем для обсуждения.

В 2025 году театр готовится отметить две важные юбилейные даты. 100-летие основателя и идейного вдохновителя театра «Буфф» Исаака Романовича Штокбанта (1925-2020). К этой дате подготовят специальный спектакль-посвящение, который войдет в репертуар. Работа по созданию будет вестись в течение года. И второй юбилей - 155-летие появления первого театра «Буфф» в Санкт-Петербурге. В XIX веке театр предлагал зрителям музыкальные и акробатические номера, танцы, фокусы, в шоу принимали участие иностранные артисты. Как приемник традиций «легкого жанра», современный «Буфф» планирует создать в пространстве своего музея историческую экспозицию с архивными материалами «Из истории петербургских «буффов».