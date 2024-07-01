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Питерец.ру » Культура » «Люди встречаются»: театр «Буфф» представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф»

«Люди встречаются»: театр «Буфф» представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Буфф
«Люди встречаются»: театр «Буфф» представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф»

Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф» и приглашает вас погрузиться в атмосферу нескончаемого праздника и любимых мелодий ХХ века!   

Программа «Люди встречаются» с участием молодых актёров театра состоит из музыкально- танцевальных номеров, в основе которых - популярные песни советских и зарубежных композиторов второй половины ХХ века. Что же их объединяет? Это - первая встреча, первое знакомство, первая любовь! Любимые мелодии наших пап и мам в Год семьи и верности создадут прекрасное настроение всем поколениям зрителей.

Над программой работает художественный руководитель театра «Буфф», заслуженный артист России Михаил Смирнов, главный художник театра Яна Штокбант, а за хореографию отвечает балетмейстер театра, профессор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Эдвальд Смирнов.

«Где можно найти свою половинку, так, чтобы раз и навсегда? А вы помните мелодию своей любви? Конечно помните, ведь «Не забывается такое никогда!». А где вы впервые встретились? В школе? Или еще раньше, в детском саду, дергали свою будущую любовь за косички? Или позже, вы вместе играли в рок-группе, и вас объединила любовь к музыке? А помните свой первый танец на свадьбе? Вот об этом будет наша новая программа в «Кабаре»», - Михаил Смирнов, художественный руководитель театра, заслуженный артист России.
«Это программа про молодых и с участием молодых. Они любят, страдают,  встречаются и расстаются - входят во взрослую жизнь, испытывая всю  гамму чувств и эмоций. Любовь, ревность, радость и счастье — весь спектр отношений друг с другом.  Люди встречаются... и что происходит дальше? Об этом мы бы хотели рассказать нашим зрителям», - рассказывает о постановке балетмейстер Эдвальд Смирнов.

В программе принимают участие молодые артисты из Российского государственного института сценических искусств, мастерской заслуженного артиста России М.А. Султаниязова. Шоу «Люди встречаются» подарит зрителям радость, оптимизм, приятные воспоминания, и главное - надежду. Надежду на то, что любовь вечна, а если вы еще не встретили свою любовь, то она «нечаянно нагрянет» в самом ближайшем будущем!

Предпремьерные показы

2, 5, 11, 13,14 июля 2024

      

Источник: Буфф
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