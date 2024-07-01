«Люди встречаются»: театр «Буфф» представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф»

Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представляет новую музыкальную программу на сцене «Кабаре-буфф» и приглашает вас погрузиться в атмосферу нескончаемого праздника и любимых мелодий ХХ века!
Программа «Люди встречаются» с участием молодых актёров театра состоит из музыкально- танцевальных номеров, в основе которых - популярные песни советских и зарубежных композиторов второй половины ХХ века. Что же их объединяет? Это - первая встреча, первое знакомство, первая любовь! Любимые мелодии наших пап и мам в Год семьи и верности создадут прекрасное настроение всем поколениям зрителей.
Над программой работает художественный руководитель театра «Буфф», заслуженный артист России Михаил Смирнов, главный художник театра Яна Штокбант, а за хореографию отвечает балетмейстер театра, профессор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Эдвальд Смирнов.
В программе принимают участие молодые артисты из Российского государственного института сценических искусств, мастерской заслуженного артиста России М.А. Султаниязова. Шоу «Люди встречаются» подарит зрителям радость, оптимизм, приятные воспоминания, и главное - надежду. Надежду на то, что любовь вечна, а если вы еще не встретили свою любовь, то она «нечаянно нагрянет» в самом ближайшем будущем!
Предпремьерные показы
2, 5, 11, 13,14 июля 2024