ента новостей

16:12
Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»
16:06
В Петербурге открылся Китайский визовый центр
15:59
В Петербурге открыли памятник Петру Ольденбургскому
15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
15:26
В Мариинском дворце состоялся круглый стол «Гомельщина вчера, сегодня, завтра»
14:40
Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»
14:18
В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников таможни, подозреваемых в получении взятки
13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
13:51
В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух в ходе конфликта в садоводстве
13:49
В Петербурге пожилой мужчина угрожал травматическим оружием сотруднику ремонтной организации
13:47
В Кировском районе задержали стрелка из «травмата»
11:07
В Петербурге задержали уличного рекламиста наркомагазинов
10:39
В Невском районе трехлетний мальчик выпал из окна
09:52
Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убит на предвыборном мероприятии
09:30
В центре Петербурга в коммунальной квартире обнаружены два трупа
00:30
На женском Кубке мира по шахматам началась 1/8 финала: чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь и россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова завершили первые партии своих матчей вничью
19:59
Магнус Карлсен проиграл немцу Каймеру чёрными в первой партии матча 1/16 финала Кубка мира в Баку, россияне Непомнящий, Свидлер и Есипенко сегодня свели свои поединки вничью
18:17
Связующий волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Валентин Стрильчук переходит на должность тренера-селекционера
16:15
В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»
16:01
На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП
15:55
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста на трассе «Санкт-Петербург-Псков»
14:51
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве в прошлом году
14:38
В Ленобласти пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,9 млн рублей
14:32
В Петербурге задержан поджигатель автомобилей
14:27
Полицейские задержали жителя Тульской области, который изнасиловал женщину в парке «Малиновка»
14:21
В Петербурге задержали сиделку, подозреваемую в краже у пенсионерки
14:14
В Шушарах задержали мужчину, который в ходе драки ножом ранил оппонента
14:08
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве с квартирой умершего
14:04
В Петербурге почтили память участников Ленинградской битвы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»

Премьера музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Буфф
Музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта откроет театральный сезон премьерой музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»

В год 200-летия со дня рождения выдающегося русского драматурга Александра Николаевича Островского Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта откроет театральный сезон премьерой музыкального спектакля «Островский #ЛЮБОВЬ»!

Спектакль поставлен по пьесе «Поздняя любовь» (1873), которая вызвала противоречивые, а порой и враждебные суждения современников. Очевидно, что это произведение относится к новому этапу творчества Островского и драматург защищал свою пьесу от нападок критики. В письме другу и артисту Ф.А. Бурдину он пишет о тщательной работе над пьесой, о скурпулёзной разработке любовной интриги: «Нельзя сказать, что я писал эту комедию наскоро, я целый месяц думал о сценариуме и сценических эффектах и очень тщательно отделывал сцены Николая и Людмилы».

Жанр пьесы Островский обозначил как «сцены из жизни захолустья». Драматург видел, как стремительно меняется время и как преображается «захолустье»: прежняя жизнь по обычаю, уступает место жизни по своей воле. При кажущейся простоте сюжета «Поздняя любовь» приобретала в 1870-е годы острое актуальное звучание. Главная героиня, обманывающая ради любви собственного отца, была для современников неразрешимой загадкой: «Что такое за существо героиня «Поздней любви»?», - задавал вопрос рецензент литературного журнала «Гражданин», после премьеры пьесы на сцене Александринского театра — и не находил ответа... 

По сюжету обедневший адвокат Герасим Порфирьич Маргаритов снимает комнату с дочерью Людмилой. Она страстно влюблена в сына хозяйки дома Николая, который ведет разгульную жизнь и проигрывает деньги в трактире. Чтобы спасти возлюбленного из долговой ямы,  Людмила решается на нечестный поступок и готова подвести собственного отца. К чему приведет обман во имя любви?

Режиссер спектакля, художественный руководитель театра «Буфф» Михаил Смирнов смещает в пьесе Островского привычные акценты. В центре повествования оказывается непутевый Николай, окруженный женщинами. Богатая вдова Варвара Харитоновна Лебёдкина манит его веселой жизнью в стиле кабаре, а скромная Людмила — светлым чувством и семейным счастьем. Главный герой видит два разных отношения к жизни.  Что он выберет для себя: опасную страсть или искреннюю любовь?     

«Это пьеса о проблеме нравственного выбора. Человек постоянно принимает решения. В нем постоянно борются добро и зло. И у каждого из нас – свой нравственный закон, который мы либо нарушаем, либо нет. Пьеса «Поздняя любовь» предлагает множество эффектных сцен внутренней борьбы человека с самим собой. Они дают актерам возможность проявить себя и раскрыть образы героев»

Режиссер Михаил Смирнов

Героями спектакля движет любовь, которая бывает смешной и трагической, выдуманной и настоящей, но все это ЛЮБОВЬ. Она способна спасти человека от нравственной гибели, привести к покаянию и осознанию своей ответственности за близких.

«Как можно сыграть Островского в «Буффе»? Только на нашем языке. Я пробую сделать эту пьесу немножко веселее и попытаюсь совершить невозможное — с нашими гротесковыми средствами не уйти от глубины Островского. Главная героиня Людмила беззаветно любит, и ради любимого человека готова сделать все. Вместе с персонажами мы задаем себе вопросы, сочувствуем и ищем ответы в лабиринтах человеческой души»

Режиссер Михаил Смирнов

Для театра «Буфф» обращение к пьесам А.Н. Островского стало традицией. В репертуаре театра – три спектакля по его произведениям: «Все тот же лес», «Дневник авантюриста», «Свои люди». Спектакль «Островский #ЛЮБОВЬ» станет четвертым произведением драматурга на сцене театра, и этой премьерой мы открывает юбилейные торжества, посвященные 40-летию основания театра «Буфф».

Режиссер-постановщик и автор сценической версии — Михаил Смирнов, художник-постановщик — Яна Штокбант, музыкальный руководитель — Александр Лихачев, балетмейстер — Эдвальд Смирнов, художник по свету — Ксения Нужина.

В ролях: Елена Зубович, Ольга Пикало, Мурад Султаниязов, Екатерина Портнягина, Андрей Подберезский, Дмитрий Аверин, Нуррадин Суюндуков, Маргарита Таничева, Михаил Трясоруков, Андрей Лёвин и другие.

15-16 августа 2023 года

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Буфф
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-02-2023, 12:07
Партнерский проект «Школьная программка»: Классика в стиле «буфф»
6-12-2022, 20:46
Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»
2-12-2022, 13:35
Театр «Святая крепость» из Выборга привезет в Петербург комедию «Правда – хорошо, а счастье лучше»
1-11-2021, 18:43
Постановку комедии Алексея Толстого представят в Учебном театре «На Моховой»
26-02-2018, 10:51
Спектакль «Жестокие игры»
3-10-2018, 16:00
Спектакль «Жестокие игры»

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 13:59
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего велосипедиста
0
61
Сегодня, 13:55
В ДТП на трассе «Скандинавия» один человек погиб и двое пострадали
0
113
Вчера, 16:15
В Ленобласти водитель «Газели» погиб при столкновении с грузовым «Вольво»
0
111
Вчера, 16:01
На внутреннем кольце КАД произошло смертельное ДТП
Наверх