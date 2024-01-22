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Питерец.ру » Культура » Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»

Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Буфф
Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта откроет выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»

27 января 2024 года Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта откроет выставочный проект под названием «Театр и музыка в блокадном Ленинграде». Выставка приурочена к 80-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

Выставка представит воспоминания и архивные фотографии театральных деятелей-свидетелей блокады Ленинграда. Пианист Александр Каменский, заслуженные артистки РСФСР Надежда Вельтер и Галина Семенченко, народные артистки СССР Алиса Фрейндлих и Галина Вишневская, а также народный артист РФ, основатель и художественный руководитель театра «Буфф» Исаак Штокбант – все они застали блокаду и сохранили ее устрашающие картины в памяти.

Несмотря на голод и морозы, артисты и музыканты продолжали выступать для зрителей – это была единственная возможность, пусть и на несколько часов, но отвлечься от ужасов войны. Своим подвигом они вдохновили многих будущих известных театральных деятелей посвятить свою жизнь искусству. Так, например, основатель театра «Буфф» Исаак Романович Штокбант с детских лет мечтал стать актёром. Он бегал на спектакли в Пушкинский (ныне – Александринский) театр и думал поступать в Ленинградский театральный институт. Но эти планы прервала война и блокада – вместо служению музам Исаак Романович отправился на фронт. В 19 лет его наградили орденом Красной Звезды.

«Наивные стихи тех лет: «Коробочка грима и карточка милой – / Вот всё, что осталось от прошлого дня. / Они поведут меня грозною силой, / В опасности выведут из-под огня». Не помню, была ли при мне коробочка с гримом, но была неизбывная мечта о театре», – вспоминал о военных годах Исаак Романович Штокбант. В 35 лет, после увольнения, старший офицер запаса примчался прямо в форме в Театральный институт и начал свою творческую карьеру.

Зрители выставки откроют для себя театральную жизнь в блокадные годы в фотографиях и трогательных воспоминаниях, узнают, почему блокадные цветы особенные, как артисты играли в едва прогретых помещениях, и убедятся – искусство дает силы и помогает выживать в любые, даже самые отчаянные времена.

Выставку можно посетить с 27 января по 3 февраля в фойе Основной сцены театра «Буфф» с 18:00 при наличии билета на вечерние представления.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Буфф
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