Конкурс театральных рецензий с денежными призами от театра БУФФ

В год 40-летия театр «Буфф» объявляет о запуске конкурса театральных рецензий «Трудный лёгкий жанр»! Если вы любите мюзиклы, комедии, музыкальные спектакли и шоу-программы — тогда у вас есть уникальная возможность проявить свои таланты и попробовать себя в роли критика. Конкурс ориентирован на всех желающих, независимо от возраста и профессии.

Мы приглашаем энтузиастов продемонстрировать страсть к театру, дать оценку спектаклям театра «Буфф» и раскрыть свой уникальный стиль письма. Наша команда экспертов выберет лучшие работы, авторы которых получат денежные премии, дипломы и подарки, а их рецензии будут опубликованы в театральных журналах.

Конкурс состоит из 3 этапов. Первый – прием работ: до 1 декабря 2023 года участники смотрят спектакль из репертуара театра «Буфф» на любой из сцен (Основная сцена, Кабаре-Буфф, Буффики), пишут театральную рецензию на постановку и отправляют ее на почту [email protected] для оценки нашими экспертами. Второй – работа экспертов: до 8 декабря 2023 года эксперты читают рецензии, выставляют баллы в основных и специальных номинациях, и определяют победителей, имена которых публикуются в социальных сетях и на официальном сайте театра «Буфф». Третий – награждение: 9 декабря 2023 года участники, чьи работы эксперты оценили на высшие баллы, приглашаются в театр «Буфф» на церемонию награждения.

В Экспертный совет конкурса входят: художественный руководитель театра «Буфф», заслуженный артист России Михаил Смирнов, заместитель декана театроведческого факультета РГИСИ, преподаватель кафедры русского театра Татьяна Кокова, редактор журнала «ТЕАТР+» Надежда Кокорева, журналист, театральный критик, эксперт театральных, музыкальных и литературных фестивалей и премий Мария Кингисепп, доцент СПбГУ, кандидат социологических наук, руководитель Арт-клуба СПбГУ Людмила Марьина и редактор рубрики «Театр» портала «Субкультура» Егор Куликов.

Участников конкурса также ожидает образовательная программа, мероприятия которой будут анонсироваться в социальных сетях и на официальном сайте театра «Буфф».

Подробности – на сайте Конкурса: https://buffspb-konkurs.tilda.ws/.