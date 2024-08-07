В Ленобласти стартует комплексное развитие Старой Ладоги

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел первое заседание Попечительского совета «Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника».

Это событие знаменует собой начало нового этапа в развитии Старой Ладоги, древнейшего поселения на территории России, известного как "колыбель" русского государства.

В ходе заседания было принято решение о разработке мастер-плана поселения. Он будет учитывать не только историческую ценность Старой Ладоги, но и растущий поток туристов и паломников, которые ежегодно посещают это место. Мастер-план станет основой для комплексного благоустройства и развития территории, включая создание новых туристических объектов, инфраструктуры и транспортных путей.

Особое внимание было уделено восстановлению Староладожской крепости, которое планируется провести в три этапа.

Первый этап включает в себя реставрацию береговой части каменной крепости, которая является одним из ключевых исторических памятников Старой Ладоги.

На втором этапе будут проводиться раскопки Земляного городища, где археологи уже сделали ряд важных открытий.

Заключительный этап будет посвящен восстановлению Земляного городища, которое позволит посетителям получить более полное представление о жизни древнего города.

Важно отметить, что археологические исследования продолжаются и приносят новые открытия. В 2024 году археологическая экспедиция обнаружила печать Дмитрия Донского, которая является свидетельством тесных связей между Старой Ладогой и Московским княжеством в XIV веке. Эта находка подтверждает, что Старая Ладога играла важную роль в политической и экономической жизни Древней Руси, будучи центром торговли, ремесел и духовной жизни.

Создание Попечительского совета, в который вошли ведущие эксперты в области истории, архитектуры, археологии и туризма, призвано обеспечить комплексный подход к развитию Старой Ладоги. В задачи совета входит координация усилий всех заинтересованных сторон, привлечение инвестиций, разработка и реализация проектов, направленных на сохранение исторического наследия и создание условий для развития туризма. Попечительский совет также планирует разработать программу научных исследований, которая будет включать в себя изучение археологических объектов, анализ исторических источников, реставрацию памятников архитектуры. Эта программа станет важной составляющей в сохранении и популяризации исторического наследия Старой Ладоги, что позволит привлечь внимание к этому уникальному месту как к важному центру русской истории и культуры.

Развитие Старой Ладоги как туристического центра будет способствовать развитию региона в целом. Новые рабочие места, увеличение туристического потока, привлечение инвестиций – все это станет возможным благодаря комплексному подходу к развитию этого исторического места.