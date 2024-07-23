Сосново: от проблем к перспективам

Встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с жителями Сосново, Приозерского района, стала площадкой для открытого диалога о насущных проблемах и перспективах развития поселения.

Формат личных встреч, по мнению губернатора, по-прежнему остаётся наиболее эффективным способом взаимодействия с населением, ведь именно здесь можно услышать живые голоса и получить полную картину о существующих проблемах, которую не всегда передают отчеты и формальные документы.

В Сосново, как отметил глава региона, список проблем оказался значительно длиннее, чем предлагаемые местной властью решения. Отсутствие генерального плана развития поселения - один из ключевых недостатков. Без генерального плана невозможно эффективно планировать строительство, развитие инфраструктуры, проводить комплексное благоустройство.

По мнению губернатора, участие Сосново в программе благоустройства не соответствует размеру и статусу поселения. Необходимо пересмотреть подходы к выделению финансирования и определить приоритетные направления благоустройства, учитывая потребности жителей. Особую остроту представляет отсутствие инфраструктуры в новых массивах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в том числе выделенных многодетным семьям. Отсутствие дорог, школ, детских садов делает жизнь в новых районах некомфортной, а их развитие - тормозит.

"Борщевик - "в полный рост", - с тревогой отметил Александр Дрозденко, подчеркнув необходимость эффективной борьбы с этим агрессивным растением, которое представляет серьезную опасность для здоровья людей и создает дискомфорт при отдыхе на природе. В то же время губернатор подчеркнул, что область не остаётся в стороне и запускает в Сосново крупные проекты. Строительство школы искусств должно стать важным культурным центром поселения, а совместный с Газпромом проект строительства бассейна, планируемый к открытию в 2025 году, обеспечит жителей современным спортивным комплексом.

«Жду от местной администрации и депутатов конкретных планов и предложений по решению проблем поселения», - заявил Александр Дрозденко. "Только совместными усилиями можно сделать Сосново комфортным и привлекательным местом для жизни".