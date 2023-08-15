Старая Ладога отмечает свое 1270-летие

Сегодня одно из древнейших поселений, где зародилась российская государственность, отмечает свое 1270-летие.

Старая Ладога - значимый исторический центр не только нашего региона, но и всей страны. Ее памятники — великое достояние России.

Ежегодно многочисленные туристы со всех уголков страны и мира стремятся побывать здесь, чтобы прикоснуться к древним стенам храмов, пройти по земле, помнящей Рюрика и Вещего Олега.

Старая Ладога продолжает развиваться, сохраняя при этом свой исторический облик и дух великой истории нашего Отечества.

Мы гордимся тем, что на нашей земле расположено такое значимое место, и мы будем сохранять для потомков бесценные памятники и реликвии Старой Ладоги.

В этот праздничный день желаю всем добра, счастья и благополучия!

С днём рождения, Старая Ладога!

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.