Старая Ладога отмечает свое 1270-летие

Сегодня одно из древнейших поселений, где зародилась российская государственность, отмечает свое 1270-летие.
Старая Ладога - значимый исторический центр не только нашего региона, но и всей страны. Ее памятники — великое достояние России.
Ежегодно многочисленные туристы со всех уголков страны и мира стремятся побывать здесь, чтобы прикоснуться к древним стенам храмов, пройти по земле, помнящей Рюрика и Вещего Олега.
Старая Ладога продолжает развиваться, сохраняя при этом свой исторический облик и дух великой истории нашего Отечества.
Мы гордимся тем, что на нашей земле расположено такое значимое место, и мы будем сохранять для потомков бесценные памятники и реликвии Старой Ладоги.
В этот праздничный день желаю всем добра, счастья и благополучия!
С днём рождения, Старая Ладога!
Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.