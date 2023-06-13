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Питерец.ру » Общество » Ленобласть в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель гослесфонда для создания туристических объектов

Ленобласть в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель гослесфонда для создания туристических объектов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленинградская область в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель лесного фонда для создания туристических объектов.

Ленинградская область в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель лесного фонда для создания туристических объектов.

Направления инвестирования в индустрию гостеприимства региона отражены в Инвестиционной стратегии развития туризма в Ленинградской области – подробнее о ней на площадке ПМЭФ расскажет Александр Дрозденко. Документ, в том числе, содержит информацию о «точках роста» и сроках окупаемости вложений в туристические объекты на Ладоге, Тихвине или вблизи горнолыжных курортов. 

«Наш регион привлекателен для любых  туристов ― на машинах, на велосипедах, пеших, любителей истории, паломников. Но на сегодняшний день у нас недостаточно мест размещения, мало хороших современных гостиниц, сейчас не хватает минимум 2,5 тысяч номеров. И при всем разнообразии территории, строить отели негде, так как доступные участки — это земли Гослесфонда», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании, посвященном перспективам развития отрасли. 

Ленинградская область выступает с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения  перевода земель лесного фонда в  особые охраняемые территории под рекреационные цели. 

Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты — коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена.

Источник: Администрация Ленобласти
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