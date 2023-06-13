Ленобласть в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель гослесфонда для создания туристических объектов

Ленинградская область в рамках ПМЭФ предложит варианты использования земель лесного фонда для создания туристических объектов.
Направления инвестирования в индустрию гостеприимства региона отражены в Инвестиционной стратегии развития туризма в Ленинградской области – подробнее о ней на площадке ПМЭФ расскажет Александр Дрозденко. Документ, в том числе, содержит информацию о «точках роста» и сроках окупаемости вложений в туристические объекты на Ладоге, Тихвине или вблизи горнолыжных курортов.
Ленинградская область выступает с предложением внести изменения в федеральное законодательство в части упрощения перевода земель лесного фонда в особые охраняемые территории под рекреационные цели.
Важно, что в этом случае можно будет использовать земли только под туристические объекты — коллективные средства размещения. Рекреационная функция территорий будет сохранена.