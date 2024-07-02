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Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля «Пётр и Феврония»

Премьера спектакля «Пётр и Феврония»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
theatre27.ru
Историю любви самых известных супругов Древней Руси представит «Театральный проект 27» – премьера в День семьи, любви и верности

Петербургский театр для подростков «Театральный проект 27», в репертуаре которого спектакли о самых актуальных и острых проблемах в жизни детей 10-17 лет, в Год семьи задумал неожиданный проект. На этот раз театр готов поговорить с юной аудиторией о верности и любви на примере самого известного русского сюжета о супружестве. Премьерные показы «Петра и Февронии» состоятся 8 июля в «Открытом пространстве». Символично, что репетиции спектакля проходят сейчас на собственной сцене «Театрального проекта 27», которая осенью откроет двери для широкой аудитории.

Героями нового спектакля станут как древнерусские супруги Пётр и Феврония, причисленные к лику святых, так и представители современного мира. Молодая, разведённая женщина Варя, пережив измену мужа, задаётся вопросами… Что такое любовь? Существует ли верность в современном мире? Могут ли люди прожить долгую и счастливую супружескую жизнь? Каждое новое поколение пытается самостоятельно разобраться в этих вопросах. Новый спектакль «Театрального проекта 27» вовлекает юную аудиторию в размышление о ценности брака и может стать для подростков стартовой точкой в поиске своей модели семьи.

Спектакль ориентирован на детей старше 12 лет. Перед началом показа у каждого зрителя будет возможность письменно высказаться на тему любви и верности – в начале спектакля актриса, играющая Варю, зачитает записки сидящих в зале современников, прежде чем поведать свою историю и пуститься в путешествие по волнам времени.

«Всё началось с того, что я назвала свою старшую дочь Февронией. Мне просто понравилось имя. Спустя какое-то время я стала интересоваться тем, кто такая святая Феврония. Когда я погружалась в тему, мне постепенно становилось очевидным, что у нас никто не готовит молодых людей к супружеской жизни — ни в семьях об этом не говорят, ни института такого нет. Приходится всё постигать самостоятельно, на практике. Вопросов — тьма! Ответов мало. А реальных примеров из жизни не так-то много. У кого спросить совет? Куда обратиться? Святые Пётр и Феврония считаются символом счастливой супружеской жизни. Но повесть о них, написанная в XVI веке, воспринимается как сказка с банальным хэппи-эндом, с «ненастоящим» финалом: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». А как они жили? Как этого достичь? Что с ними происходило на самом деле? Ведь изначально они же были просто людьми, святыми они не родились, а стали. В процессе создания спектакля мы пытались осознать святость брака. Как прожить вместе бок о бок всю жизнь и быть при этом счастливыми? Нужно ли это в современном мире? Как воспринять Петра и Февронию настоящими людьми, а не картинками с иконы?
Главные роли исполняют Алина и Ваня — пара, у которой недавно была помолвка. И их очень волнуют вопросы отношений, брака. Впрочем, как и всех в нашей творческой команде. Поэтому святые у нас получились живыми, настоящими, волнующимися, хрупкими, близкими. За этими героями хочется тянуться. Их пример побуждает становиться лучше.
В постановке нет пропаганды брака, мы не навязываем конкретные мнения. Для меня эта работа — попытка осознать задачи супружеской жизни в современном мире (ведь я сама замужем пять лет) и создать живой спектакль, который поможет подросткам определить личные ориентиры в этом вопросе.»

Режиссёр Стефания Гараева-Жученко

Сюжет

Быль 13 века, так похожую на сказку: об излечении князя Муромского от опасного недуга, полученного в борьбе с колдовским Змеем, и его женитьбе на спасительнице-целительнице – деревенской девушке Февронии – разыграют в куклах. Перед зрителем предстанут два стилизованных мира, противостояние которых извечно: престольный град и провинциальное захолустье, Муром и деревенька Ласково. Благодаря любви главных героев, два мира сближаются – и визуально, и метафорически.

Центральным символом спектакля станет стилизованный образ иконы – одновременно оклад, в который помещаются кукольные Пётр и Феврония. Не менее важен для понимания спектакля ствол дерева – как образ рода, родового древа, корнями уходящего в историю семьи. Стволы-опоры поддерживают столы-площадки, на которых развернётся основное действие кукольного формата. Ствол соединён и с окладом, своеобразным ковчегом для главных персонажей истории. В финале на этом стволе появятся зелёные листья. Благочестивые Пётр и Феврония помогут нашей современнице простить поступок мужа и благословят Варю на дальнейшую счастливую жизнь.

Проект реализован при поддержке Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Пётр и Феврония», 12+

Режиссёр Стефания Гараева-Жученко

В спектакле участвуют артисты Мария Рочева, Иван Шарый, Алина Белоусова, Михаил Веркевич.

Премьерные показы состоятся 8 июля 2024 по адресу: театр «Открытое пространство», ул. Моховая, 42, 12+.

Источник: Театральный проект 27
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