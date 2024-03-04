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Питерец.ру » Культура » Петербургский театр «Водевиль» дал старт благотворительному проекту

Петербургский театр «Водевиль» дал старт благотворительному проекту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Санкт-Петербургский театр «Водевиль» запустил благотворительный проект «Открытый театр»

Санкт-Петербургский театр «Водевиль» запустил благотворительный проект «Открытый театр»:  регулярно театр будет знакомить зрителей со своими постановками на безвозмездной основе. Это уникальная и важная социальная инициатива, направленная на создание поддерживающего и вдохновляющего пространства для социально уязвимых групп населения. В первую очередь для людей старшего поколения – пенсионеров, ветеранов и блокадников.

29 февраля 2024 г.  в гостях у театра «Водевиль» побывали представители Дома ветеранов сцены имени М. Г. Савиной. Они стали свидетелями открытия театра и премьерного показа музыкального спектакля «Ах, водевиль, водевиль».

Искреннюю радость вызвало приветствие со стороны постановочной команды спектакля. Молодые артисты были рады встретиться с более старшими коллегами, получить профессиональную оценку своей работы и ценные советы. Встреча получилась теплой и запоминающейся. Уверены, что Санкт-Петербургский театр «Водевиль» и Дом ветеранов сцены имени М. Г. Савиной ждет творческая и человеческая дружба.

«Сегодня социальная роль театра важна, как никогда. В наше непростое время театр должен быть открыт и доступен для зрителей, ведь в первую очередь – это эмоции, впечатления. Искусство вдохновляет, мотивирует, дает людям уверенность в силах. Люди ходят в театр, чтобы исцелить душу, - говорит генеральный продюсер Санкт-Петербургского театра «Водевиль» Дмитрий Москалев. -  Надеемся, что наш благотворительный проект  станет символом веры в лучшее, зажжет огонек добра и взаимопомощи».

Напомним, что 29 февраля 2024 г. на сцене ДК Выборгский состоялась премьера спектакля «Ах, водевиль, водевиль» на музыку известного российского композитора, народного артиста Российской Федерации Максима Дунаевского. Премьера дала старт деятельности нового Санкт-Петербургского театра «Водевиль» - уникального российского театра,  посвященного удивительному и незаслуженно забытому жанру водевиля.

Режиссером спектакля выступила Александра Кондрашова: она представила свежий взгляд на классическую постановку, органично соединив в спектакле эстетику шоу и идею актёрского театра. Танцевальные номера  создала известный хореограф, обладатель высшей премии Гран При «Музы Петербурга» Мария Семушина.  Художником по костюмам стал Иван Коклюшкин.

Премьера прошла с большим успехом под бурные овации всех, кто по-настоящему любит жанр водевиля.

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