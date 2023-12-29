Возрождая традиции: лицевое и золотное шитьё в галерее «Императорского общества поощрения художеств»

5 января 2024 г. в 16.00 в петербургской галерее живописи Фонда «Императорское общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) открывается выставка работ инокини Агнии (Цепко), выполненных в технике русского лицевого и золотного шитья. Изделия, отличающиеся высокой художественной и духовной ценностью, познакомят посетителей с новым направлением Вышитая миниатюра. Инокиня Агния на протяжении многих лет занимается возрождением уникальной техники, способствует развитию традиционного вышивального промысла.

Впервые инокиня Агния (Цепко) познакомилась с техникой золотного шитья в возрасте 12 лет, будучи юной послушницей Шамординской Казанской Амвросиевской женской пустыни. Одна из сестер обители показала, как делать стежки. В 1997 году в Стефано-Махрищском монастыре, по благословению игумении, она вышила Тихвинскую икону Божией Матери для Святейшего Патриарха Алексия II. Святейший Патриарх высоко оценил эту работу и благословил мать Агнию возрождать лицевое и золотное шитьё в России. Из-за отсутствия полноценной мастерской в монастыре Агния стала создавать миниатюрные образы. Благодаря кропотливой работе и усердию родилось новое направление в традиционной технике лицевого и золотного шитья – вышитая миниатюра. Её работы были подарены Президенту РФ Владимиру Путину, Святейшему Патриарху Алексию II и Святейшему Патриарху Кириллу. Многие работы приносились в дар благодетелям монастыря и находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Наибольший интерес на выставке представляют миниатюрные образы почитаемых святых в позолоченных рамках ручной работы; складни; вышитые панагии, украшенные бархатом, шелковыми, золотыми и серебряными нитями, жемчугом, фианитами; маленькие образки и лики святых в медальонах, часто не превышающие нескольких см. Это миниатюрная работа, требующая от мастерицы высокой техники исполнения, терпения, внимания к деталям и точности.

Несколько лет назад Агния (Цепко) работала над созданием десятифигурной плащаницы для русского Подворья Святителя Николая в г.Бари (Италия). Тогда она впервые попробовала создать своеобразную 3D-вышивку, используя секреты техники вышивания гладью и прикрепами. В результате получилось сделать объемную вышивку, где фигуры вышли за рамки одной плоскости. Создание таких произведений предполагает полное погружение в творческий процесс. Работу над вышивкой нельзя отложить. Если начал, то её нужно довести до конца в максимально сжатые сроки. В противном случае можно потерять ритм укладки нити. Многие изделия рождаются без использования трафарета или на основе схематически нанесенных контуров на целлофане, поэтому мастерице особенно важно воплотить первоначальный замысел.

Одна из ключевых работ экспозиции - плащаница Пресвятой Богородицы, созданная в 2022г. Работая над плащаницей Пресвятой Богородицы, Агния повторила свой опыт. Фигура приобрела особую живость и объём. При этом мафорий Богородицы (длинное женское покрывало) украшает тончайшая вышивка в виде растительной лозы, не имеющая повторяющихся фрагментов.

«Важнейшим условием для создания вышитого образа является знание иконописного рисунка и понимание богословия иконы. Несмотря на то, что изображения Христа, Богородицы, Святых, а также Евангельских сюжетов определяются строгими канонами у художника остаётся возможность самовыражения. У вышивки значительно меньше возможностей, чем у живописи, тем более важно значение перспективы в создаваемых образах и сюжетах», – отмечает матушка Агния (Цепко).

Лицевое и золотное шитьё известно с древности и представляет собой ручную вышивку шёлковыми, металлическими позолоченными и серебряными нитями. На Руси оно появилось в XI веке. Золотошвейные мастерские существовали при монастырях, царских и княжеских палатах. Вышивка украшала одежду, предметы быта, а также предметы для богослужения. С развитием промышленности золотошвейное дело, бережно передаваемое из рук в руки, стало забываться. В настоящее время особенно остро стоит вопрос сохранения искусства лицевого и золотного шитья.

На выставке также представлены работы учениц инокини Агнии (Цепко), созданные в период с 2019г. по настоящее время. Вместе они вышивают покровцы, воздухи, накидки на престол, закладки для Евангелия - то, что может украсить церковное убранство и стать частью богослужения.

Одна из ключевых задач выставки - культурно-просветительская. Создатели надеются привлечь внимание к проблеме, найти единомышленников и способствовать консолидации всех лиц, заинтересованных в сохранении и развитии золотошвейного дела в России.

«Очень важно создать хорошую базу для возрождения народных художественных промыслов в России, - говорит директор Фонда «Императорское общество поощрения художеств» Людмила Ермолина. – Миссия Императорского общества поощрения художеств - организация выставок, представление лучших образцов народного искусства как мощного пласта национальной духовности и творческой силы русского народа».

Выставка продлится до 31 января 2024 г.

Об инокине Агнии (Цепко)

Агния (Цепко) родилась в 1981 г. во Владивостоке в семье военного. Много ездила с родителями по стране и зарубежью. В 1991 г. училась в Воскресной Духовно-певческой школе «Конкордия» г.Волгограда. В 1993 г. по благословению духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина) поступила в число сестёр Шамординской Казанской Амвросиевской женской пустыни. 7 апреля 1994 г. стала послушницей. Здесь познакомилась с основами лицевого и золотного шитья. С 1997 г. подвизалась в Стефано-Махрищском монастыре. В 2000 г. приняла иноческий постриг. С 1997 г. - автор многих вышитых миниатюр. Некоторые из них находятся в коллекции Святейшего Патриарха Алексия II. В 2001 г. принята в Творческий Союз Художников России и Международную Федерацию Художников. Принимала участие в выставках церковного искусства в Вязьме (литературный салон, художественный салон), Смоленске (дом художника), Волгограде (центральный музей, дом художника), Москве (ВВЦ, арт-галерея «Альманашник», музей Храма Христа Спасителя). За участие в выставке «Русское Чудо» награждена золотой медалью Лауреата ВВЦ. С 2003 по 2005 гг. работала над созданием Плащаницы для русского Подворья Святителя Николая в г.Бари (Италия). В 2017 году закончила Санкт- Петербургский Институт Религиоведения и Церковных Искусств. В 2018 году закончила иконописную школу при Подворье Оптиной Пустыни в г. Санкт- Петербурге. Согласно распоряжения Преосвященного Сергия, епископа Вяземского и Гагаринского от 27.11.2018г. назначена старшей сестрой женской монашеской общины при бывшем Аркадиевском монастыре г.Вязьмы. С июля по октябрь 2023 года - настоятельница Спасо-Аркадиевского Архиерейского монастырского подворья г.Вязьмы.