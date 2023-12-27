Новогодняя выставка «В гостях у сказки»

27 декабря 2023 г. в петербургской галерее живописи Фонда «Императорское общество поощрения художеств» (ул. Шпалерная, 35) открывается выставка печатной графики «В гостях у сказки», объединяющая уникальные произведения представителей ленинградской и московской школ графического искусства. В преддверии самого волшебного и долгожданного праздника выставка позволит приобщиться к миру таинственных сказок и легенд, «оживит» хорошо знакомые с детства истории и образы в работах именитых художников.

Экспозиция включает более 40 произведений из коллекции Фонда «Императорское Общество Поощрения Художеств», выполненных в различных техниках печатной графики. Представленные литографии и линогравюры преимущественно созданы в 1980-1990-е гг. и знакомят с наиболее яркими образами из отечественных и зарубежных сказок.

Основной раздел выставки составляют художественные вариации на тему русских народных сказок и сказок А.С.Пушкина. В их числе - «Колобок», «Сказка о золотом петушке», «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «По щучьему велению», «Теремок», «Репка», «Маша и медведь». Не менее интересны графические иллюстрации к сказкам зарубежных авторов - Ганса Христиана Андерсена («Дюймовочка», «Снежная королева») и Шарля Перро («Золушка», «Красная шапочка»).

Сказка – уникальный жанр, который объединяет в себе реальность и фантастику, историю и мифологию, элементы народной мудрости. Это не только развлечение: сказка отражает представления о добре и зле, знакомит с основами морали и человеческими ценностями. Визуальный язык усиливает эту способность. В рамках выставки художники говорят со зрителями о самом главном на языке, доступном каждому – как взрослому, так и ребенку.

Самобытность сказки как неотъемлемой части художественной культуры ярко проявилась в работах «мирискусников» конца XIX - начала XX века. В советское время интерес к сказочной тематике только окреп, появился государственный заказ на произведения искусства для сохранения и популяризации традиционных ценностей. Постепенно центром детского книгоиздательства стал Ленинград, где сложилась уникальная школа книжной графики. В 1953 г. был основан знаменитый Комбинат графического искусства, правопреемником которого впоследствии стал Центр графического искусства Санкт-Петербургского союза художников. Мастерская печатной графики на Песочной набережной и сейчас остается тем местом, где до сих пор стараются сохранить и приумножить традиции этого старейшего направления искусства.

На выставке можно познакомиться с творчеством мастеров ленинградской школы печатной графики. Например, с работами Олега Кукушкина (1939-2022 гг.) - члена Президиума правления Союза художников Санкт-Петербурга, члена графической комиссии Союза художников России, председателя секции графики, члена-корреспондента Петровской Академии наук и искусств. А также приобщиться к творческому наследию таких ушедших мэтров графического искусства, как Лев Овчинников, Александр Коковкин, Елена Марттила, Александр Овсянников, Ирина Сенькова. В блок, посвященный современной петербургской графике, вошло немало представителей целых художественных династий. В частности, Марианна Шретер – правнучка знаменитого архитектора Леонтия Бенуа.

Часть экспозиции посвящена работам мастеров московской школы печатной графики. Выставка предоставляет уникальную возможность сравнить два подхода к художественной трактовке сказочных сюжетов и персонажей, порефлексировать на тему общности и различий двух школ графики – ленинградской и московской, определить основные принципы работы художников, особенности их индивидуальной манеры изображения.

В экспозиции нашло отражение всё многообразие творческих подходов: реалистические изображения здесь соседствуют с ярко выраженным гротеском, роскошные, богато детализированные композиции уравновешиваются лаконичностью и схематичностью образов, а буйство красок то и дело сменяется благородным спокойствием колорита.

Выставка продлится до 31 января 2024 г.

Подробнее о выставке и условия посещения по ссылке: https://www.oph-art.ru/ru/exhibition/skazka-lozh-da-v-nei-namek/