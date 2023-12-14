Финальный питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют-2023»

В Санкт-Петербурге подходит к концу второй сезон сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». В течение полугода участники разрабатывали свои дебютные сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов. С 12 по 15 декабря на киностудии «Ленфильм» проходит заключительная третья учебная сессия. В финале, 16 декабря, состоится итоговый питчинг, где будет представлено десять дебютных проектов.
В этом году руководителем и мастером лаборатории «Ленфильм-дебют» стала редактор Александра Васнецова, вместе с ней мастером курса является продюсер Десислава Медкова. Кураторы курса: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.
Программа Лаборатории состояла из трех пятидневных очных сессий (в июне, сентябре и декабре), во время которых проходили семинары известных режиссеров, сценаристов, редакторов, киноведов и других представителей кинопроизводства, а также практические занятия с мастерами. В перерывах между учебными блоками участники занимались проектами самостоятельно и получали индивидуальные консультации от своих кураторов.
За это время студенты приняли участие в семинарах Марины Разбежкиной, Любови Борисовой, Алексея Попогребского, Всеволода Коршунова, Николая Хомерики, Олега Сироткина, Максима Пежемского, Алексея Германа, Ольги Хлебниковой, Аглаи Чечот, Андрея Апостолова.
В рамках заключительного декабрьского блока студенты вновь встретились с Алексеем Попогребским и Андреем Апостоловым, а также Юлией Мишкинене, Ситорой Алиевой и другими.
Итоговым событием полугодовой программы станет финальный питчинг, запланированный на 16 декабря. Участники презентуют свои проекты перед представителями Министерства культуры РФ, российских кинокомпаний, онлайн-платформ и фондов поддержки кино.
Проекты:
- «Ваня», Клавдия Коршунова (Москва)/ куратор: Бакур Бакурадзе
- «Морской конёк», Роман Баранов (Москва)/ куратор: Максим Пежемский
- «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск)/ куратор: Александр Велединский
- «Тот еще свет», Илья Шудегов/ куратор: Алексей Попогребский
- «И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург)/ куратор: Наталья Кудряшова
- «Конец года», Нина Волова (Москва)/ куратор: Анна Пармас
- «Прятки в темноте», Анна Бакурадзе (Москва)/ куратор: Николай Хомерики
- «Один день с моей дочерью», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург)/ куратор: Любовь Борисова
- «Ерофеев день», Артем Тумаков (Москва)/ куратор: Андрей Прошкин
- «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург)/ куратор: Дмитрий Дьяченко
Свое участие в качестве экспертов на питчинге подтвердили:
- Николай Ларионов, заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм»,
- Георгий Шабанов, генеральный директор «Ол Медиа Компани»,
- Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Телесто»,
- Анна Тихонова, ведущий продюсер киностудии Look Film,
- Юлия Мишкинене, генеральный директор продюсерского центра Vita Aktiva,
- Дмитрий Табарчук, генеральный директор компании «НМГ Студия»,
- Наталья Смагина, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации»,
- Ольга Муравьева-Ерофеева, генеральный продюсер Свердловской киностудии,
- Наталья Горина, продюсер, сценарист, заведующая кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ,
- Егор Одинцов, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Арк Пикчерс»,
- Иван Яковенко, генеральный продюсер киностудии Bosfor pictures,
- и др.
По окончанию питчинга будет организован раунд персональных встреч. Продюсеры смогут в индивидуальном порядке пообщаться с авторами, заинтересовавших проектов.
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