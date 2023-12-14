Финальный питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют-2023»

В Санкт-Петербурге подходит к концу второй сезон сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». В течение полугода участники разрабатывали свои дебютные сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов. С 12 по 15 декабря на киностудии «Ленфильм» проходит заключительная третья учебная сессия. В финале, 16 декабря, состоится итоговый питчинг, где будет представлено десять дебютных проектов.

В этом году руководителем и мастером лаборатории «Ленфильм-дебют» стала редактор Александра Васнецова, вместе с ней мастером курса является продюсер Десислава Медкова. Кураторы курса: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Программа Лаборатории состояла из трех пятидневных очных сессий (в июне, сентябре и декабре), во время которых проходили семинары известных режиссеров, сценаристов, редакторов, киноведов и других представителей кинопроизводства, а также практические занятия с мастерами. В перерывах между учебными блоками участники занимались проектами самостоятельно и получали индивидуальные консультации от своих кураторов.

За это время студенты приняли участие в семинарах Марины Разбежкиной, Любови Борисовой, Алексея Попогребского, Всеволода Коршунова, Николая Хомерики, Олега Сироткина, Максима Пежемского, Алексея Германа, Ольги Хлебниковой, Аглаи Чечот, Андрея Апостолова.

В рамках заключительного декабрьского блока студенты вновь встретились с Алексеем Попогребским и Андреем Апостоловым, а также Юлией Мишкинене, Ситорой Алиевой и другими.

Итоговым событием полугодовой программы станет финальный питчинг, запланированный на 16 декабря. Участники презентуют свои проекты перед представителями Министерства культуры РФ, российских кинокомпаний, онлайн-платформ и фондов поддержки кино.

Проекты:

«Ваня», Клавдия Коршунова (Москва)/ куратор: Бакур Бакурадзе «Морской конёк», Роман Баранов (Москва)/ куратор: Максим Пежемский «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск)/ куратор: Александр Велединский «Тот еще свет», Илья Шудегов/ куратор: Алексей Попогребский «И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург)/ куратор: Наталья Кудряшова «Конец года», Нина Волова (Москва)/ куратор: Анна Пармас «Прятки в темноте», Анна Бакурадзе (Москва)/ куратор: Николай Хомерики «Один день с моей дочерью», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург)/ куратор: Любовь Борисова «Ерофеев день», Артем Тумаков (Москва)/ куратор: Андрей Прошкин «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург)/ куратор: Дмитрий Дьяченко

Свое участие в качестве экспертов на питчинге подтвердили:

Николай Ларионов, заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм»,

Георгий Шабанов, генеральный директор «Ол Медиа Компани»,

Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Телесто»,

Анна Тихонова, ведущий продюсер киностудии Look Film,

Юлия Мишкинене, генеральный директор продюсерского центра Vita Aktiva,

Дмитрий Табарчук, генеральный директор компании «НМГ Студия»,

Наталья Смагина, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации»,

Ольга Муравьева-Ерофеева, генеральный продюсер Свердловской киностудии,

Наталья Горина, продюсер, сценарист, заведующая кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ,

Егор Одинцов, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Арк Пикчерс»,

Иван Яковенко, генеральный продюсер киностудии Bosfor pictures,

и др.

По окончанию питчинга будет организован раунд персональных встреч. Продюсеры смогут в индивидуальном порядке пообщаться с авторами, заинтересовавших проектов.