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Питерец.ру » Культура » Финальный питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют-2023»

Финальный питчинг лаборатории «Ленфильм-дебют-2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге подходит к концу второй сезон сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют».

В Санкт-Петербурге подходит к концу второй сезон сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». В течение полугода участники разрабатывали свои дебютные сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов. С 12 по 15 декабря на киностудии «Ленфильм» проходит заключительная третья учебная сессия. В финале, 16 декабря, состоится итоговый питчинг, где будет представлено десять дебютных проектов.

В этом году руководителем и мастером лаборатории «Ленфильм-дебют» стала редактор Александра Васнецова, вместе с ней мастером курса является продюсер Десислава Медкова. Кураторы курса: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Программа Лаборатории состояла из трех пятидневных очных сессий (в июне, сентябре и декабре), во время которых проходили семинары известных режиссеров, сценаристов, редакторов, киноведов и других представителей кинопроизводства, а также практические занятия с мастерами. В перерывах между учебными блоками участники занимались проектами самостоятельно и получали индивидуальные консультации от своих кураторов.

За это время студенты приняли участие в семинарах Марины Разбежкиной, Любови Борисовой, Алексея Попогребского, Всеволода Коршунова, Николая Хомерики, Олега Сироткина, Максима Пежемского, Алексея Германа, Ольги Хлебниковой, Аглаи Чечот, Андрея Апостолова.

В рамках заключительного декабрьского блока студенты вновь встретились с Алексеем Попогребским и Андреем Апостоловым, а также Юлией Мишкинене, Ситорой Алиевой и другими.

Итоговым событием полугодовой программы станет финальный питчинг, запланированный на 16 декабря. Участники презентуют свои проекты перед представителями Министерства культуры РФ, российских кинокомпаний, онлайн-платформ и фондов поддержки кино.

Проекты:

  1. «Ваня», Клавдия Коршунова (Москва)/ куратор: Бакур Бакурадзе
  2. «Морской конёк», Роман Баранов (Москва)/ куратор: Максим Пежемский
  3. «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск)/ куратор: Александр Велединский
  4. «Тот еще свет», Илья Шудегов/ куратор: Алексей Попогребский
  5. «И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург)/ куратор: Наталья Кудряшова
  6. «Конец года», Нина Волова (Москва)/ куратор: Анна Пармас
  7. «Прятки в темноте», Анна Бакурадзе (Москва)/ куратор: Николай Хомерики
  8. «Один день с моей дочерью», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург)/ куратор: Любовь Борисова
  9. «Ерофеев день», Артем Тумаков (Москва)/ куратор: Андрей Прошкин
  10. «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург)/ куратор: Дмитрий Дьяченко

Свое участие в качестве экспертов на питчинге подтвердили:

  • Николай Ларионов, заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм»,
  • Георгий Шабанов, генеральный директор «Ол Медиа Компани»,
  • Елена Гликман, генеральный директор кинокомпании «Телесто»,
  • Анна Тихонова, ведущий продюсер киностудии Look Film,
  • Юлия Мишкинене, генеральный директор продюсерского центра Vita Aktiva,
  • Дмитрий Табарчук, генеральный директор компании «НМГ Студия»,
  • Наталья Смагина, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации»,
  • Ольга Муравьева-Ерофеева, генеральный продюсер Свердловской киностудии,
  • Наталья Горина, продюсер, сценарист, заведующая кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ,
  • Егор Одинцов, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Арк Пикчерс»,
  • Иван Яковенко, генеральный продюсер киностудии Bosfor pictures,
  • и др.

По окончанию питчинга будет организован раунд персональных встреч. Продюсеры смогут в индивидуальном порядке пообщаться с авторами, заинтересовавших проектов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Ленфильм
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