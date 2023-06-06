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Питерец.ру » Культура » Итоги финального отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют-2023»

Итоги финального отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют-2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявляет финальный список участников.

Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявляет финальный список участников. Из 30 проектов, прошедших первый конкурсный отбор, была выбрана итоговая десятка сценариев. Теперь авторы этих работ попадут на обучение в Лабораторию, где под руководством профессионалов индустрии будут дорабатывать свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов. 

Финалисты: 

  1. «Ваня», Клавдия Коршунова (Москва)
  2. «Морской конёк», Роман Баранов (Москва)
  3. «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск)
  4. «Синяя птица», Наталья Лизоркина (Москва)
  5. «И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург)
  6. «Конец года», Нина Волова (Москва)
  7. «Темнота», Анна Бакурадзе (Москва)
  8. «Танец отверженных», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург)
  9. «Святой», Артем Тумаков (Москва)
  10. «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург)

Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально. 

Напомним, в новом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

***

Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.

Организаторы: киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Подробнее о лаборатории: https://lenfilm-debut.ru/

Источник: Ленфильм
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