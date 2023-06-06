Итоги финального отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют-2023»

Лаборатория «Ленфильм-дебют-2023» объявляет финальный список участников. Из 30 проектов, прошедших первый конкурсный отбор, была выбрана итоговая десятка сценариев. Теперь авторы этих работ попадут на обучение в Лабораторию, где под руководством профессионалов индустрии будут дорабатывать свои дебютные сценарии до готовых к запуску проектов.

Финалисты:

«Ваня», Клавдия Коршунова (Москва) «Морской конёк», Роман Баранов (Москва) «Дефицит», Анастасия Питель, Николай Татаринов (Якутск) «Синяя птица», Наталья Лизоркина (Москва) «И течёт река», Кристина Сидорова (Санкт-Петербург) «Конец года», Нина Волова (Москва) «Темнота», Анна Бакурадзе (Москва) «Танец отверженных», Федор Бабенко, Полина Одинцова (Санкт-Петербург) «Святой», Артем Тумаков (Москва) «Нас спасли инопланетяне», Александра Хайдарова, Виктория Слепцова (Санкт-Петербург)

Работа лаборатории стартует уже в конце июня и продлится до декабря 2023 года. Очные учебные сессии будут проходить в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо этого, каждый из участников получит куратора, с которым будет работать над своим проектом индивидуально.

Напомним, в новом сезоне кураторами лаборатории будут режиссеры и сценаристы: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

***

Первая лаборатория состоялась в 2022 году. Инициаторами проекта выступили генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, которая также являлась первым руководителем лаборатории.

Организаторы: киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Подробнее о лаборатории: https://lenfilm-debut.ru/