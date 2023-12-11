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Питерец.ру » Культура » Концерт иранской музыки в Филармонии

Концерт иранской музыки в Филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Симфонический концерт иранской музыки завершит DAIRAFEST

На концерте «Музыкальная одиссея», завершающем VII Международный фестиваль искусств Востока DAIRAFEST, вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана выступят совместно с петербургскими музыкантами. На сцене Большого зала Филармонии в этот вечер — Симфонический оркестр театра «Зазеркалье» под управлением Петра Максимова и Камерный хор Санкт-Петербургской консерватории (художественный руководитель — Антон Максимов).

Иранская музыка уходит корнями в доисламскую эпоху Персии — на много веков назад. Именно иранцев стоит считать основателями традиционной ближневосточной музыки с ее системой ладов и мелодических движений. На концерте прозвучат авторские произведения Фаршада Мохаммади, этномузыковеда, композитора и исполнителя на сантуре.

Сантур — древний инструмент иранского происхождения, одновременно струнный и ударный, игра на котором требует особого мастерства. «Здесь струнные соткали атмосферу», — писал поэт Джалаладдин Руми в стихотворении «Все — музыка», и действительно: помимо сантура, в ансамбле Мохаммади также ярко звучат ближневосточные струнные кеманча, уд и саз. Ритм создают дэф (бубен) и тонбак (персидский барабан в виде кубка). Все эти инструменты нечасто можно услышать в сопровождении симфонического оркестра.

С самого начала в иранской исполнительской традиции существовала тесная связь музыки с литературой, и сама персидская поэзия — как средневековая, так и современная — очень музыкальна. В основу произведений Мохаммади легли стихотворения Руми и Хайяма, а также современных поэтов. Песни в исполнении иранского вокалиста Вахида Таджа и азербайджанской певицы Нурай Гаджизаде посвящены путешествиям, мистицизму, ностальгии и любви.

Команда музыкантов-виртуозов из разных стран, объединенных Фаршадом Мохаммади для фестиваля DAIRAFEST, выступит в Петербурге впервые — и только один раз. Билеты на концерт «Музыкальная одиссея» 12 декабря доступны на сайтах фестиваля DAIRAFEST и Cанкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Концерт продлится 2 часа 10 минут (с одним антрактом).

Участники концерта:
Фаршад Мохаммади (сантур)

Нурай Гаджизаде (вокал)
Вахид Тадж (вокал)

Гамид Ганбари (тонбак)

Нигяр Эзази (дэф)

Фатих Доганер (саз)

Оздемир Гюз (уд)
Тогрул Асадуллаев (кеманча)

Денис Кучеров (табла, ханг)

Симфонический оркестр театра «Зазеркалье»
Дирижер — Пётр Максимов

Камерный хор Санкт-Петербургской консерватории
Художественный руководитель — Антон Максимов

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