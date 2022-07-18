Вернисаж "Просто портрет"

Артём Носов, за плечами которого диплом Академии Художеств с отличием, пишет с натуры, опираясь на традиции русской академической школы. Художник представил на выставке работы как длительные, так и совсем короткие, односеансные: в своем творчестве он стремится раскрыть неповторимые черты и характер человека, чутко выстраивая художественный образ.

Просто портрет: но как много можно сказать в этом жанре. Здесь пытливый зритель найдет и уголок спокойствия в современном стремительном ритме жизни, и внимательность к уникальной красоте каждого человека, и повод вспомнить шедевры мастеров прошлого, эпохи Возрождения и времена, когда человек был «мера всех вещей».

Артем Алексеевич Носов родился в 1984 в Казахстане. В 2013 закончил с отличием Академию художеств им. Репина в Санкт-Петербурге. Участник постоянных выставок пленэра Академии художеств им. Репина, международной выставки «Танец» в Эстонии, «Vivat academia, Vivat», «На солнечной стороне», конференции «Проблематика современного искусства». Преподавал в Китае и Академии Художеств в Санкт-Петербурге. С 2020 является членом Союза Художников. Работы Артёма находятся в частных коллекциях Казахстана, России, Китая, США, Италии.

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Артём НОСОВ

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Вернисаж 29 июля (пт) в 19:00

29 июля - 23 августа 2022

Галерея «Ц», 1 этаж. 0+