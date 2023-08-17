Выставку к 100-летию Исаака Шварца продлили до 1 октября

Выставка-прогулка «По волнам киномузыки Исаака Шварца», созданная на Ленфильме к 100-летию композитора, продлила свою работу до 1 октября. Организаторы подготовили онлайн-гид по выставке на платформе «vk-клипы», а также спецпоказы знаковых фильмов с музыкой Шварца.

В течение августа и сентября у гостей выставки есть уникальная возможность познакомиться с творчеством легендарного мастера Ленфильма, замечательного человека и композитора, который создавал музыку к фильмам с особой естественностью и искренностью.

Вход на выставку бесплатный. Для всех посетителей с 14 августа доступен онлайн-гид по выставке — цикл клипов с комментариями к выставке от кураторов — Дмитрия Мишенина и Анны Маугли. Ознакомиться с клипами можно на официальной странице выставки вконтакте.

В рамках кинопрограммы к выставке пройдут спецпоказы фильмов Владимира Мотыля из ленфильмовской классики.

Редкий шанс увидеть картину «Женя, Женечка и „катюша“» на большом экране представится 24 августа в 18:40.

«„Женя, Женечка и „катюша““ (1967) — фильм Владимира Мотыля, второго по значимости режиссера в творчестве Шварца. В основе сценария фильма лежат эпизоды „ремарковской“ повести Булата Окуджавы „Будь здоров, школяр!“ — одной из первых попыток взглянуть на войну из глубин собственной субъективности.

Это остроумный, шероховатый фильм, в котором музыка даёт понять о наличии иного смыслового плана, чем тот, что скрывается за внешним переформатированием военно-драматического жанра. Здесь собралась команда совершенно независимых талантливых личностей — упрямый Мотыль, который бескомпромиссно воплощал свои миры, Шварц, который имел собственное представление о роли музыки, Окуджава, не обращавший внимания на то, что скажут его малоуважаемые коллеги из разнообразных комитетов, и Олег Даль, паривший над стихией советского» — отмечает кандидат философских наук, автор сопроводительных текстов к выставке Анна Ганжа.

Подведет итоги выставки спецпоказ фильма «Звезда пленительного счастья» (1975) - одного из самых романтичных и красивых фильмов той эпохи.

Исаак Шварц — выдающийся кинокомпозитор и легенда Ленфильма. Мировую известность Шварцу принесла музыка для кинофильмов. Он является автором мелодий более чем к 120 картинам, песни Шварца узнают с первых нот почти все поколения зрителей. Композитор работал в тандеме с Иваном Пырьевым, Юлием Карасиком, Сергеем Соловьевым, Владимиром Мотылем, Виталием Мельниковым, Евгением Татарским и другими классиками советского кинематографа.

Кураторы выставочного проекта — арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, пионеры цифрового искусства в России. Их самые известные работы — «Новые романтики» в Севкабель порту, выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже и масштабный проект «Динара Асанова. Незнакомка», посвященный жизни и творчеству ленфильмовского режиссера.

Выставка создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.