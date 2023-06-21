30 июня 2023 года на киностудии «Ленфильм» откроется выставка-прогулка, посвященная 100-летию композитора Исаака Шварца - «По волнам киномузыки Исаака Шварца». Важная часть работы выставки - спецпоказы фильмов с музыкой Шварца из золотой коллекции Ленфильма.

Исаак Шварц — выдающийся кинокомпозитор и легенда Ленфильма. Мировую известность Шварцу принесла музыка для кинофильмов. Он является автором мелодий более чем к 120 картинам, песни Шварца узнают с первых нот почти все поколения зрителей. Композитор работал в тандеме с Иваном Пырьевым, Юлием Карасиком, Сергеем Соловьевым, Владимиром Мотылем, Виталием Мельниковым, Евгением Татарским и другими классиками советского кинематографа.

Специально к юбилею Исаака Шварца и открытию выставки Почта России выпустит открытку с портретом композитора и изготовит художественный штемпель с фиксированной датой – 30 июня 2023 г. Торжественная церемония специального гашения пройдёт в день открытия выставки. С оттиском специального штемпеля памятная открытка приобретёт дополнительную филателистическую ценность.

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ

Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» — уникальная возможность познакомиться с творчеством человека, который тонко чувствовал драматургию каждого фильма и создавал музыкальное оформление с особой естественностью, простотой и искренностью.

В пространстве Ленфильма зрителей ждет речная прогулка на экскурсионном кораблике — неотъемлемом атрибуте летнего Санкт-Петербурга. «Станциями» в этой прогулке-экскурсии станут 14 фильмов с музыкой Исаака Шварца. Романтические и ностальгические детали будут сочетаться с современными мультимедийными решениями, которые не оставят равнодушными как искушенных зрителей, так и тех, кто впервые познакомится с творчеством Шварца.

С первых минут гостей встречают стоп-кадры и закадровые снимки из двух знаковых фильмов с музыкой Исаака Шварца, которые отражают дух Ленфильма. Это картина Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975) и культовый теледетектив Евгения Татарского «Золотая мина» (1977).

Обе ленты смогли запечатлеть Санкт-Петербург в разные исторические моменты. «Звезда пленительного счастья» — начало XIX века и восстание декабристов, а «Золотая мина» — конец XX века и время позднего СССР. Оба фильма соединяются в едином пространстве легендарной сцены встречи героев Олега Даля и Любови Полищук на палубе корабля-ресторана «Кронверк». Из архива «Ленфильма» будут впервые представлены кадры фотохроники со съемок фильма «Звезда пленительного счастья»: эти кадры сделаны на фоне Петропавловской крепости и Медного всадника примерно в то же время, что и сцена на «Кронверке».

КИНОПРОГРАММА

В день открытия выставки на Ленфильме пройдет спецпоказ фильма «Дикая собака Динго» (режиссер Юлий Карасик).

Также в программе работы выставки — 3 фильма из коллекции Ленфильма: «Соломенная шляпка», «Женя, Женечка и „катюша“», «Звезда пленительного счастья».

КУРАТОРЫ

Кураторы выставочного проекта — арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, пионеры цифрового искусства в России. Их самые известные работы — «Новые романтики» в Севкабель порту, выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже и масштабный проект «Динара Асанова. Незнакомка», посвященный жизни и творчеству ленфильмовского режиссера.

Анна Маугли, куратор выставки:

«На выставке «По волнам киномузыки Исаака Шварца» как совсем юные, так и более зрелые посетители, имеющие в своем культурном багаже десятки и сотни отсмотренных советских фильмов, смогут соприкоснуться с творчеством человека, тонко чувствовавшего гармонию, глубоко проникавшего в сложную драматургию каждой истории, за музыкальное оформление которой брался. Ведь именно правильное отображение настроения, атмосферы и эмоций – основополагающий фундамент киномузыки».

Выставка откроется 30 июня и будет работать до конца лета. Выставка создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Режим работы для посетителей с 1 июля: с 12:00 до 20:00.

Вход свободный.

Официальный сайт выставки: https://schwarts100.ru

Социальные медиа: https://vk.com/schwarts100, https://ok.ru/schwarts100