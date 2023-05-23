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Питерец.ру » Культура » Триумф и трагедия «Эскадрильи им. Максима Горького» в «Пулково-2»

Триумф и трагедия «Эскадрильи им. Максима Горького» в «Пулково-2»

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Опубликовал: Вадик Котов
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28 мая на Выставке к 100-летию гражданской авиации России пройдет второе мероприятие «Авиалектория»

28 мая на Выставке к 100-летию гражданской авиации России пройдет второе мероприятие «Авиалектория»: в 12:30 гостей ждут на тематической экскурсии, в 14:00 на лекции «Эскадрилья им. Максима Горького». Для участия в мероприятии необходимо приобрести входной билет на Выставку.

«Давайте в честь нашего Горького построим огромный, невиданный агитационный самолёт! Самолёт-гигант! Имени гиганта литературы — Максима Горького!»

Михаил Ефимович Кольцов (октябрь 1932 г.)

90 лет назад, в мае 1933 года, начала работу особая агитационная эскадрилья имени Максима Горького, состоявшая более, чем из тридцати самолетов только отечественного производства. В течение пяти лет экипажи самолетов летали над территорией Советского Союза, организуя лекции, митинги, показы фильмов и даже экскурсионные полеты для ударников труда.

Беспрецедентное путешествие в прошлое подарит возможность познакомиться с удивительными особенностями самолетов эскадрильи и историями из жизни их выдающихся создателей. Методисты Выставки бережно собрали множество архивных фотографий и документальную хронику полётов из закрытых источников. Мероприятие проводится в рамках фестиваля знаменитых писателей «Текст в контексте: 155 лет Максиму Горькому».

За три месяца с открытия Выставки её посетило более 25 000 человек. Этот масштабный юбилейный проект объединил около тысячи уникальных предметов из коллекций тридцати организаций, десятка частных коллекционеров и историков авиации из разных городов России. Первая и единственная в Северной Столице экспозиция разместилась на площади более 2 000 квадратных метров бывшего терминала «Прибытие» международного аэропорта «Пулково-2». На втором этаже пространства юных любителей авиации ждет множество тематических мастер-классов, а взрослую аудиторию –сверхреалистичный VR-авиатренажер на уникальной подвижной платформе. Выставку дополняет и насыщенная событийная программа: фестивальные, образовательные и деловые мероприятия. Осенью стартует единственный на территории России проект «Авиашкола» – профориентационный кружок для молодежи с действующими сотрудниками авиации.

Организатором Выставки выступает АО «Аэропорт Пулково» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по транспорту.

Официальный сайт выставки:www.100letga.ru.

Адрес: Терминал «Прибытие» Пулково-2, ул. Стартовая, д. 17, стр. 1

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