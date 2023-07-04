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Питерец.ру » Культура » Музейно-исторический парк «Остров фортов» примет «Кронштадтский бал»

Музейно-исторический парк «Остров фортов» примет «Кронштадтский бал»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Остров фортов
Музейно-исторический парк «Остров фортов» примет «Кронштадтский бал»

В День семьи, любви и верности – 8 июля – в музейно-историческом парке «Остров фортов» состоится «Кронштадтский бал». Масштабный танцевальный перфоманс подобного формата проводится в Кронштадте впервые. Он не только подарит жителям и гостям города много ярких впечатлений, но и в интерактивном формате расскажет о культурных традициях императорской эпохи, важнейшим элементом которых являлись классические балы. Мероприятие организовано при поддержке Комитетапо культуре Санкт-Петербурга.

«Кронштадтский бал» продолжает ряд ярких событийных мероприятий в кластере «Остров фортов», организованных совместно с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Локация музейно-исторического парка, расположенного в «сердце» Кронштадта — центравоенно-морской славы и форпоста Северной столицы, добавляет этому красивому празднику особые смыслы и необычное звучание. Во все времена «украшением» императорских балов были флотские офицеры, отличавшиеся блестящим образованием, безупречным воспитанием и незыблемыми понятиями о чести. «Штаб-квартирой» этой военной элиты с момента своего основания был Кронштадт. Поэтому город на Котлине через своих главных «обитателей» оказал заметное влияние на становление и развитие бальной культуры в России. Таким образом, «Кронштадтский бал» — это не просто красивый перформанс, но просветительское мероприятие, которое знакомит своих участников и зрителей с историей и традициями», – отмечает руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. 

Бал станет органичным продолжением концерта в рамках «Международного фестиваля цветов», который откроется в парке в этот же день. Танцоры в тематических костюмах эпохи императорского двора начнут программу в 19:00 – прямо среди живых цветочных арт-объектов, изображающих главные символы Петербурга. Ведущими-распорядителями станут российский актер театра и кино Юрий Балтачев, а также актриса кино и телевидения Анастасия Макеева, которая выступит и солисткой музыкальной программы. 

Уникальность концепции бала — в синергии классических музыкальных композиций и более современных, но уже ставших народно любимыми хитов, воплощенных в разных видах бальных танцев. Музыкальную программу по очереди исполнят симфонический и духовой оркестры, а солистами выступят оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, петербургская певица – исполнительница романсов и ретро-эстрады, лауреат международных конкурсов Галина Ясная. Хедлайнером проекта же станет композитор и участник музыкальных российских телепроектов Марк Тишман. 

Посетители музейно-исторического парка увидят исполнение полонезов, классических вальсов, а также более динамичных танцев – кадрили, польки и танго. Почувствовать себя полноправным участником бала сможет каждый желающий: для взрослых и детей в течение всего вечера пройдут мастер-классы, на которых танцмейстеры-хореографы покажут основы танца и помогут отточить мастерство начинающим танцорам.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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