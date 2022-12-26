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Питерец.ру » Общество » «Остров фортов» провел в Кронштадте детские новогодние елки

«Остров фортов» провел в Кронштадте детские новогодние елки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Остров фортов
Театрально-цирковое представление и интерактивный спектакль: «Остров фортов» провел в Кронштадте детские новогодние елки  

Более 1000 детей военнослужащих, а также  одаренных детей Кронштадта — воспитанников художественных школ и кружков, победителей олимпиад и др. стали гостями новогодних елок, которые прошли в музейно-историческом парке «Остров фортов» в рамках культурного проекта «Морская зимняя сказка».

Новогодние представления с участием артистов театра-цирка «Монгольфьери» состоялись в субботу — 24 декабря.

Для детей был поставлен оригинальный интерактивный спектакль, главными героями которого стали Дед Мороз и Снегурочка, а также сказочные существа, чьи образы вдохновлены легендами и мифами Кронштадта. Вместе с ними ребятам предстояло отыскать «похищенные» огромной волшебной рыбой новогодние огни, чтобы вновь зажечь большую праздничную елку. Сюжет театрально-циркового перфоманса воплотился в многочисленных трюках на открытом воздухе. Это и комедийные номера, и жонглирование, и шуточный боксерский поединок, и акробатические трюки, и файер-шоу. Не обошлось и без традиционного хоровода вокруг елки.

Завершился вечер увлекательными катаниями на всепогодной тюбинговой горке, которые «Остров фортов» подарил юным гостям новогодних елок.

«Реализуя проект «Морская зимняя сказка», мы стремимся подарить кронштадтцам и гостям города праздничное настроение, помочь проникнуться новогодней атмосферой, зарядиться позитивом. Особое значение Новый год имеет для подрастающего поколения, поэтому мы уделяем большое внимание подготовке и проведению детских елок», — поделилась руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Территория «Морской зимней сказки» — место, открывающее широкие возможности для полезного досуга на свежем воздухе среди посетителей разных возрастов и интересов. Посетителей музейно-исторического парка ждут всепогодная тюбинговая горка,ярмарочные домики с подарками и памятными сувенирами, корнеры с горячими блюдами и закусками «на вынос», а также безалкогольными горячими напитками. Для взрослых и детей работает призовой тир, а до 31 декабря главный «символ» Нового Года можно приобрести на елочном базаре. В разных локациях парка расположилась тематическая иллюминация, креативные фотозоны и арт-объекты для запоминающихся фотографий.

Проект «Морская зимняя сказка» включен в официальную программу новогодних и рождественских праздников в городе на Неве. Он реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Официальный партнер проекта — ПАО «МТС», стратегический партнер — ПАО «Промсвязьбанк». Информационными партнерами проекта выступают радиостанция «Авторадио Санкт-Петербург», телеканал 78, издания «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «Петербургский дневник» и портал Peterburg2.ru.

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