Музейно-исторический парк «Остров фортов» станет площадкой Фестиваля ледовых скульптур «КроншЛёд»

С 15 февраля по 2 марта в Кронштадте впервые пройдет Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд». Мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с проектом «Остров фортов». Оригинальные произведения искусства изо льда будут экспонироваться в музейно-историческом парке.

Совместный проект приурочен к 320-летнему юбилею Санкт-Петербурга и Балтийского флота. В повестке также нашли отражение темы из истории Кронштадта — форпоста Северной столицы и «кузницы» главных морских побед России. Чтобы воплотить замысел, на площадке Фестиваля встретились скульпторы со всей страны — из Екатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Актобе (Казахстан). Среди участников мероприятия — чемпионы мира, победители и призеры международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре.

Для создания экспозиции мастерам в течение двух недель предстоит переработать более 200 тонн чистого речного льда, превратив его в ледяные произведения искусства разных размеров — от миниатюрных статуй и малых архитектурных форм до объемных фигур и масштабных композиций.

«Мы очень рады, что Кронштадт как новая яркая точка на культурной карте Санкт-Петербурга стал местом, где можно приобщиться к необычному искусству ледовой скульптуры. Этим замечательным тематическим фестивалем мы вносим вклад в дело сохранения истории и фактически открываем череду петербургских праздничных мероприятий, посвященных 320-летию Северной столицы и Балтийского флота», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Фестивальные скульптуры — настоящие арт-объекты: каждая из них получит не просто подсветку, а индивидуальную световую партитуру, которая художественно подчеркнет ледовую композицию и создаст по-настоящему волшебную зимнюю атмосферу. Получить эстетическое удовольствие от созерцания необычных произведений искусства гости парка смогут вне зависимости от погоды: «ледовая галерея» расположится под специальным огромным шатром, где будет поддерживаться необходимая для сохранности фигур температура и влажность.

«Санкт-Петербург считается родиной ледовых скульптур, которые создавались здесь еще в 18 веке, восхищая горожан и гостей Северной столицы. Возродившаяся в наши дни, традиция переросла в фестиваль, который стал одной из визитных карточек города и занимает сегодня особое место в его событийном календаре. К нам съезжаются лучшие мастера, чтобы превратить застывшую глыбу в шедевр искусства. Фестиваль подчеркивает красоту, величие и романтику Петербурга, напоминает о самобытности северной природы и в то же время создает особенную живую творческую атмосферу. Она очень соответствует тому месту, где в этом году расположились ледяные скульптуры. Кронштадт является флагманом новой культурной и туристской географии Петербурга, динамично развивающимся туристским кластером, любимым местом отдыха семей с детьми. Не сомневаюсь, что масштабная ледовая экспозиция, объединяющая архитектурное мастерство с темой моря и флота, подарит самые яркие и незабываемые впечатления петербуржцам и гостям города», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Проведение Фестиваля именно в Кронштадте не случайно: музейно-исторический парк «Остров фортов» уже не первый год подряд является востребованной площадкой проведения ярких событийных мероприятий для жителей и гостей города. С 17 декабря там функционирует красочное пространство культурного проекта «Морская зимняя сказка» с тюбинговой горкой, ярмаркой с сувенирами и необычной гастрономией, тиром, а также яркими фотозонами и арт-объектам. Парк стал настоящей «точкой притяжения» для любителей активного семейного досуга и одной из самых популярных досуговых локаций в эти новогодние каникулы: менее чем за месяц с открытия «Морской зимней сказки» его посетило около 120 000 гостей.

Фестиваль «КроншЛёд» — первая в Северной столице выставка ледовых скульптур, организованная на некоммерческой основе: вход бесплатный для всех категорий граждан.

Экспозиция фестиваля «КроншЛёд» будет открыта с 15 февраля по 2 марта ежедневно с 12:00 до 20:00.