С 9 по 12 октября 2021 года на площадке Исторического парка «Россия – моя история» пройдет Фестиваль «Берег Маклая», приуроченный к 175-летию со дня рождения выдающегося российского ученого и путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая и 150-летию его легендарной экспедиции на Новую Гвинею.

Фестиваль организован в рамках образовательно-просветительского проекта «Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая» и призван познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга, семейную и детскую аудиторию с достижениями России в области освоения региона Южных морей в XIX в. и на современном этапе.

В рамках культурно-образовательной программы Фестиваля состоится презентация первого в России мультимедийного онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая.

В экспозиции будут представлены предметы материальной культуры о. Новая Гвинея, имеющие высокую историко-культурную ценность, фотографии и копии рисунков, а также точная копия (макет) «Берега Маклая», смоделированная на основе архивных материалов.

Гости Фестиваля смогут посмотреть документальный фильм «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая», повествующий о семье, детстве и юности, личностном становлении всемирно известного путешественника, его экспедициях по миру, научных исследованиях и их значении для мировой науки и человечества.

Программа Фестиваля «Берег Маклая»

09.10.2021

10:00 - 17:00 – Выставка «Берег Маклая»

13:00 – Презентация мультимедийного онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая автором проекта, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии Австралии и Океании Института востоковедения РАН, потомком и полным тезкой выдающегося исследователя

13:45 – Демонстрация документального фильма «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»

15:00 – Экскурсионная программа

15:30– Демонстрация документального фильма «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»

10.10.2021

10:00 - 17:00 – Выставка «Берег Маклая»

12:00 – Экскурсионная программа

13:30 – Демонстрация документального фильма «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»

14:30 – Экскурсионная программа

15:00 – Демонстрация документального фильма «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»

12.10.2021

10:00 - 17:00 – Выставка «Берег Маклая»

12:00 – Торжественное открытие Фестиваля

12:40 – Обзорная экскурсия по выставке «Берег Маклая». Проводит Н.Н. Миклухо-Маклай.

Организатор: Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая. При поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

Сайт онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая mikluho-maclay.online

При посещении Фестиваля «Берег Маклая» необходимо иметь средства индивидуальной защиты.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+