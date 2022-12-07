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Питерец.ру » Культура » Историко-патриотический проект «Герои и подвиги» откроется в Историческом парке

Историко-патриотический проект «Герои и подвиги» откроется в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Историко-патриотический проект «Герои и подвиги» откроется в Историческом парке

9 декабря в 15.00, в День Героя Отечества, в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие историко-патриотического проекта «Герои и подвиги».

Проект реализуется совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Выставка «Герои и подвиги» разместится на площади перед входом в музейно-выставочный центр. 

Экспозиция посвящена подвигу солдат и офицеров Красной армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, и современных героев – участников СВО. Это дань уважения и благодарности всем героям нашей страны.

Во время Великой Отечественной войны за мужество и отвагу, проявленные в ходе освобождения Донбасса и Харькова, при форсировании Днепра, звания Герой Советского Союза были удостоены тысячи воинов Красной Армии. Тогда за свободу и независимость Родины плечом к плечу воевали представители всех национальностей нашей огромной страны. Внукам и правнукам поколения Победителей пришлось вновь встать на защиту поруганной исторической памяти, своей земли и своих близких.

На стендах представлены фотографии героев, копии наградных документов, информация об их жизненном и боевом пути. На каждом из планшетов размещены цитаты из воспоминаний и писем. Многие из них были предоставлены семьями героев и самими героями.

Среди историй, отраженных на выставке – подвиги разведчиков, десантников, танковых экипажей, летчиков-асов, морских пехотинцев, женщин – героев медицинской службы и многие другие: легендарная «Корса» – командир реактивного артиллерийского дивизиона из ДНР Ольга Качура; бойцы и командиры подразделений специального назначения; экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 из Приморья; героические морские пехотинцы; выпускники Казанского высшего танкового командного училища; офицеры подразделений Воздушно-десантных войск; летчики-асы; герои 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Северного флота.

Сегодня с поднявшим голову европейским нацизмом плечом к плечу героически сражаются все граждане Российской Федерации. На выставке можно увидеть истории жизни и подвига уроженцев самых разных уголков страны. Экспозиция охватывает около 40 регионов России, где родились, жили, учились, служили будущие герои. Ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли семьи героев, которые предоставили материалы и фотографии разных лет из личных семейных архивов. По-настоящему сильные и трогательные, они связаны с детством, учёбой, увлечениями, службой, боевым путем каждого героя. Именно поэтому фотовыставка «Герои и подвиги» стала живым рассказом о настоящих героях нашего времени. В атриуме Исторического парка одновременно будет представлен одноименный мультимедийный проект, который представит истории героев.

В День Героя Отечества в одном из выставочных залов Исторического парка откроется выставка «Место подвигу». Экспонаты (трофейное оружие и военная техника) получены в ходе нескольких служебных командировок гуманитарного характера в район СВО. Цель выставки — представить хронологию событий, произошедших на территории Украины в период с 22 февраля 2014 года по 4 октября 2022 года.

Тема специальной военной операции, а также предшествующих ей событий: Майдана и Русской весны (2014 – 2022) на выставке представлена набором последовательно изложенных фактов через подлинные предметы, обнаруженные на месте событий. Это образцы трофейного вооружения, сбитые беспилотники, военные карты, обмундирование и другие предметы.

В торжественном открытии проекта примут участие представители органов государственной власти, общественных, ветеранских и патриотических организаций, петербургские школьники.

Выставки продлятся до 24 февраля 2023 года. Вход свободный. 12+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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