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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке состоится лекция Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды"

В Историческом парке состоится лекция Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке состоится лекция Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды"

31 августа 2022 года в 18.00 в Историческом парке состоится лекция историка, главного редактора проекта "Россия - моя история" Александра Мясникова "Третий фронт. История антироссийской пропаганды".

Название «Третий фронт» возникло во время Второй Мировой войны. Именно так называли пропаганду, осознавая её огромную роль в ходе военных действий и понимая её значимость как средства для достижения победы или для дискредитации противника.

Всегда, и даже сегодня, пропаганда не попадает под действия никаких международных договоров, ограничивающих или запрещающих те или иные виды вооружения.

Как возникла пропаганда, какие методы использует? Когда и почему началась антироссийская пропаганда? Обо всем этом и много другом можно будет узнать во время лекции.

Также в рамках мероприятия состоится презентация мультимедийной фотовыставки «Герои с вечно русским сердцем», созданной Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Выставка посвящена подвигу солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, и современных героев – участников специальной военной операции.

Экспозиция представлена уникальными фотографиями, копиями наградных документов, информацией о жизненном и боевом пути героев разных времен. Судьба распорядилась так, что они объединены чем-то схожим: «Оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой вместе с врагами» - как Герой Советского Союза Владимир Бахирев и Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов; «был ранен или контужен, но из боя не вышел» как Герой Советского Союза Тимофей Алексейчук и Герой России Антон Старостин.

На выставке отражены истории героических танковых экипажей, принявших неравный бой, истории боевого пути легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги наших женщин - героев медицинской службы и многое другое.

Фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» - это дань благодарности и уважения всем героям нашей страны, вставшим на защиту мира от фашизма.

Выставка продлится до конца 2022 года, будет размещена в атриуме Исторического парка.

Вход на выставку и лекцию свободный.

Предварительная запись не требуется.

Возрастное ограничение 12+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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