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Питерец.ру » Культура » Доходный дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова включен в перечень памятников регионального значения

Доходный дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова включен в перечень памятников регионального значения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Доходный дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова включен в перечень памятников регионального значения

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Е.С. Егорова» (ул. Некрасова, д. 40, лит. А) в Центральном районе Санкт‑Петербурга включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Здание построено в 1883-1884 годах по проекту архитектора Павла Юльевича Сюзора для потомственного почётного гражданина, купца 1-й гильдии и действительного статского советника Ефима Савельевича Егорова.

Лицевые фасады выполнены в приёмах эклектики, декорированы кариатидами, гирляндами из цветов и фруктов, львиными головами, маскаронами. Углы здания акцентированы полуциркульными башнями-эркерами, увенчаны небольшими шлемовидными куполами со шпилями. Венчающий профилированный раскрепованный карниз декорирован сухариками и поясом иоников.

На фасадах в уровне 3-4-го этажей располагаются три эркера, завершающиеся балконами. Эркеры оформлены пилястрами с муфтами в нижней части и ионическими капителями.

Известно, что Е.С. Егоров разорился на строительстве этого дома, и в 1897 году здание перешло в собственность Общества Юго-Восточных железных дорог.

В дореволюционный период в доме проживали действительный статский советник П.П. Сущинский, генералы Н.Ф. Дубровин, Н.П. Потоцкий, А.П. Энгельгардт.

Среди жильцов дома также были братья писателя Дмитрия Сергеевича Мережковского – микробиолог Сергей Мережковский и чиновник по особым поручениям Николай Мережковский. Они снимали квартиру в части здания, обращенной к Бассейной улице. Сюда Д.С. Мережковский привез молодую жену Зинаиду Николаевну Гиппиус после свадьбы, состоявшейся в Тифлисе в 1889 году.

После 1917 года все квартиры в доме были переделаны под коммунальные, в первом этаже размещались магазины и общественные учреждения.

В 1970-х в доме располагался Ленинградский городской комитет Общества Красного Креста. В 1970-1990-х годах одно из помещений здания занимало кафе «Буратино». С ним функционально была связана столовая, помещения которой в настоящее время используются под банкетный зал.

В настоящее время здание сохраняет жилую функцию.

***

Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Е.С. Егорова» (государственный эксперт – Егорова Т.Г.), выполненной по заказу подведомственного КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Источник: Администрация Петербурга
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