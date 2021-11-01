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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова

В Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Санкт-Петербурге отреставрируют доходный дом Поливанова

Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга рассмотрел проект сохранения выявленного объекта культурного наследия «Дом Д.А. Поливанова», расположенный в центре северной столицы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1877 году инженер Владимир Славянский построил на Компанейской улице в центре Петербурга доходный дом для тайного советника, генерала Дмитрия Поливанова. Через четыре года по повелению Александра III улицу переименовали в честь великого поэта в Пушкинскую.  Сегодня дом Поливанова представляет собой ценный образец архитектуры эклектики и определяет структуру всего квартала. Он формирует линию Пушкинской улицы и поддерживает ее исторический облик. Фасады дома оформлены гладкой штукатуркой, рустом и множеством архитектурных деталей с лепниной. Сохранились исторические интерьеры парадных лестниц. В течение всей своей истории здание было жилым, вот и сегодня это многоквартирный дом Центрального района Санкт-Петербурга. Совсем недавно, в начале октября 2021 года, Дом Поливанова был признан объектом культурного наследия регионального значения.

Проектом, рассмотренным Центром государственной экспертизы Санкт-Петербурга, предусмотрены работы по сохранению памятника. В частности, будут отреставрированы фасады дома. Проектную документацию подготовило проектно-строительное бюро «Жилстрой». Застройщик – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Источник: Главгосэкспертиза
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