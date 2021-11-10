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Питерец.ру » Культура » На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова

На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gge.ru
На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» рассмотрело проект работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия – «Дома К.Г. Чубакова». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Красивый доходный дом в стиле модерн построил для купца Чубакова член Петербургского общества архитекторов Михаил Федорович Еремеев. Работы заняли 1906-1907 годы, в результате дом Чубакова образовал вместе с другими зданиями единую красную линию застройки по 11-й линии Васильевского острова. Оформление фасада включали многоцветное колористическое решение, фигурные филёнки, орнаментальную лепнину, керамику, профилированный карниз и завершающие боковые аттики. Над крышей дома возвышались две четырехгранных башни. Интерьеры были украшены пышными парадными лестницами.

В только что построенный доходный дом въехал знаменитый исследователь востока Н.И. Воробьев. Он прожил здесь десять лет, написал немало работ и был секретарем Общества изучения черноморского побережья, которое располагалось в этом же здании. Здесь же во время Первой мировой войны арендовало помещения бюро по сельскохозяйственной механике Министерства земледелия. После революции здание превратили в многоквартирный жилой дом – им он остался и до наших дней.

За почти 115 лет, которые прошли со дня его постройки, здание сохранило без изменений свою конфигурацию и габариты исторического участка, в том числе связь дворовых пространств с улицей. В 2001 году дом был включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Проектом, рассмотренным Центром государственной экспертизы Санкт-Петербурга, планируется реставрация и ремонт фасадов объекта культурного наследия в рамках его сохранения. Застройщиком выступает Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Проектную документацию подготовило ООО «АЖИО».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Источник: Главгосэкспертиза
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