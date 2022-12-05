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Питерец.ру » Культура » Дом лейтенанта флота Юлия Корсака признали региональным памятником

Дом лейтенанта флота Юлия Корсака признали региональным памятником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Дом лейтенанта флота Юлия Корсака признан региональным памятником

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова «Дом Ю.П. Корсака» (Гончарная ул., д. 13, лит. А, Б) в Центральном районе Санкт‑Петербурге включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

С 1893 года владельцем участка № 13 по Гончарной улице числился лейтенант флота Юлий Павлович Корсак. При нём по проекту архитектора Евгения Феликсовича Бржозовского происходит перестройка двухэтажных мастерских и сараев, которые располагались вдоль восточной границы участка, в жилые помещения. Осуществлён проект надстройки третьего этажа на двухэтажном флигеле и четвертого этажа на трехэтажной его части. К этому же времени относится план, на котором в южной части участка взамен снесенных построек, возведено каменное 4-х-этажное здание.

В 1894 году завершено строительство лицевого дома по Гончарной улице. Е.Ф. Бржозовский выполнил лицевой фасад здания в стилистике неоренессанса. Декоративное оформление лицевых фасадов включает сочетание гладкой штукатурки, отделки рустом и множества архитектурных деталей.

Объемно-пространственное и объемно-планировочное решения, конструктивная система здания и подлинные материалы конструкций, в том числе конструкции лестниц, сохранились. В интерьере сохранилась комплексная историческая отделка парадных лестничных объемов.

В 1899 году по проекту гражданского инженера Иосифа Юлиановича Мошинского южный флигель и четырёхэтажная часть корпуса по восточной границе участка надстроены пятым этажом.

В 1900 году по проекту инженера Станислава Юльевича Корсака над юго-восточным и северо-западным трёхэтажными флигелями, примыкающими к лицевому корпусу, возведён четвёртый этаж.

В разные годы в доме проживали архитектор Г.В. Войнович, инженер-технолог М.А. Цейль, гражданский инженер И.Ю. Мошинский, артист Александринского театра Ю.М. Юрьев.

В настоящее время здание сохраняет жилую функцию.

***

Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дом Ю.П. Корсака» (государственный эксперт – Егорова Т.Г.), выполненной по заказу подведомственного КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».

Источник: Администрация Петербурга
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