«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге

18 ноября на площадке региональной общественной приемной «Единой России» и местных приёмных партии в районах Петербурга пройдет день оказания бесплатной юридической помощи.

За помощью к специалистам смогут, в частности, обратиться военнослужащие, мамы в декрете, многодетные и малообеспеченные семьи, подростки, студенты, пенсионеры, безработные и инвалиды. Эксперты Ассоциации юристов России бесплатно окажут юридические консультации для горожан, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера.

В случае необходимости сотрудники приёмных обратятся за содействием в профильные министерства и ведомства.

Заблаговременно обращения можно направить по электронной почте: [email protected]

Дополнительная информация по телефону: 571-97-38.

График приёмов размещен на сайте регионального отделения партии.