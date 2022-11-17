ента новостей

15:39
Единороссы проверили ход ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского
15:37
«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге
15:16
Международный конкурс елочной игрушки. «Создай экспонат для Эрмитажа»
12:10
В Петроградском районе задержан неработающий мужчина, обманувший пенсионерку
12:06
В Московском районе задержан телефонный мошенник
11:48
Проект "Билет в будущее" в ближайшее время охватит всех школьников 6-11 классов
11:46
В Калининском районе задержали очередную мошенницу
11:42
В Выборгском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку
11:10
Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям»
11:03
На подводной лодке «Уфа» поднят Андреевский флаг
10:57
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам 1 610 000 рублей
10:54
В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей
09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
09:31
Пожары тушат эффективно
09:29
В «Тойоте» начались увольнения
09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
09:26
Маткапитал на частное обучение
01:52
Баскетбольный «Зенит» в Краснодаре растерял огромное преимущество по ходу матча, но выиграл у «Локомотива» со счётом 68:62
18:52
В Петербурге дети мобилизованных и добровольцев получили бесплатные проездные билеты
18:47
В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, совершенном 17 лет назад
18:43
В Гатчине покажут кино о немецко-фашистском геноциде
18:37
Парламент Петербурга поддержал инициативу единороссов об усилении мер по безопасности школ
18:35
В школах Петербурга будут бесплатно показывать фильм «Ген самбиста»
18:33
Открылась выставка «Мефистофель с Лахтинской улицы»
18:14
ЗакС согласился с решением Беглова увеличить на 20 млрд рублей «непрозрачный» резервный фонд Петербурга
16:52
Общественный совет принял участие во всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»
16:43
В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО «Морозовское городское поселение»
16:37
В России будет создан Единый портал для обращения граждан к власти
16:33
Выставка китайского художника «Россия-Китай. Разные – но вместе»
15:29
Волонтеров Донбасса отметили грамотами Председателя ЗакС Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге

«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге

0
7
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
На вопросы жителей города ответят профессиональные юристы

18 ноября на площадке региональной общественной приемной «Единой России» и местных приёмных партии в районах Петербурга пройдет день оказания бесплатной юридической помощи.

За помощью к специалистам смогут, в частности, обратиться военнослужащие, мамы в декрете, многодетные и малообеспеченные семьи, подростки, студенты, пенсионеры, безработные и инвалиды. Эксперты Ассоциации юристов России бесплатно окажут юридические консультации для горожан, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера.

В случае необходимости сотрудники приёмных обратятся за содействием в профильные министерства и ведомства.

Заблаговременно обращения можно направить по электронной почте: [email protected]

Дополнительная информация по телефону: 571-97-38.

График приёмов размещен на сайте регионального отделения партии.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2022, 19:20
«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ во всех районах Петербурга
29-09-2022, 14:27
Пожилые жители Петербурга смогут получить юридическую помощь в СПбГУ
27-05-2019, 09:55
Кто получит бесплатную помощь юристов?
31-10-2022, 13:05
В Петербурге депутаты предлагают защитить трудовые права одиноких отцов
27-09-2022, 13:07
Сотрудники Правового управления регионального Главка МВД России провели экологический субботник «Зеленая Россия»
24-06-2013, 14:29
В Ленобласти состоится первый съезд совета сторонников партии «Единая Россия»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
119
Сегодня, 09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
0
70
Сегодня, 09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
0
137
Вчера, 12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
0
99
Вчера, 11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
Наверх