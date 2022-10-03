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Питерец.ру » Культура » Выставка «Петербург промышленный»

Выставка «Петербург промышленный»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия — моя история» состоится открытие выставки «Петербург промышленный»

4 октября в 17.00 в Историческом парке «Россия — моя история» состоится открытие выставки «Петербург промышленный».

Санкт-Петербург является не только культурной столицей, но и одним из крупнейших промышленных центров России. Промышленность - основа экономики города и главный источник формирования доходов бюджета.

Основанный Петром Великим в качестве военного форпоста, город, еще при жизни своего создателя, превратился в столицу Российской империи. Именно здесь возникло и существует по сей день большое количество предприятий различных отраслей: судостроительной, военной, машиностроительной, пищевой и многих других.

В советское время город прославили такие промышленные гиганты как: «Кировский завод», «Балтийский завод», «Электросила», «ЛЭМЗ», «Красный октябрь», «ЛОМО», «Адмиралтейские верфи» и другие. Продукция, производившаяся ленинградскими заводами, поступала не только на внутренний рынок СССР, но и была широко известна за рубежом.

На сегодняшний день в городе существуют более 100 крупнейших предприятий различных отраслей, ключевой из которых является тяжелое машиностроение, в том числе энергетическое. Более 40 предприятий имеют глубокую историю, ведущую свое начало практически с момента основания северной столицы.

Посетители выставки смогут проследить за тем, как формировался один из самых значимых промышленных центров нашего государства. Выставка знакомит посетителей с историей развития промышленности Петербурга посредством мультимедийной экспозиции, подлинных экспонатов, предоставленных музеями предприятий города, а также при помощи архивных документов и редких фотографий.

Выставка отражает многообразие современной промышленности города на Неве, рассказывает об истории основания, важнейших этапах развития ведущих предприятий, промышленных инновациях и перспективах.

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения основателя Санкт-Петербурга, первого российского императора Петра Великого.

Выставка расположена в атриуме Исторического парка и продлится до 30 октября 2022 года.
Вход свободный.
6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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