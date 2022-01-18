Выставка «СТОП-КАДР»

26 января в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставки «СТОП-КАДР», организованной в рамках ежегодного историко-патриотического проекта «Расскажи мне о войне» и приуроченной к памятным датам: 78-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках выставки демонстрируются уникальные кадры из фильмов, снятых киностудией «Ленфильм» и связанных с событиями на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также с бытом осажденного Ленинграда. Все представленные кадры объединены одним замыслом – раскрыть картины военной жизни. Перед посетителями предстают госпиталь, в котором медсестры самоотверженно спасают раненых, другая часть экспозиции реконструирует деятельность фронтовых бригад, поднимавших в сложное военное время боевой дух красноармейцев. Отдельно рассказывается о подвиге заводчан, которые воевали на фронте или оставались у своих станков и сохраняли промышленность для нужд фронта.

С помощью артефактов из школьных музеев Санкт-Петербурга и музея истории Ижорских заводов кадры из фильмов «оживают» и рассказывают посетителям выставки об истории войны и блокады посредством подлинных предметов, таких как посуда военных лет, солдатская шинель, офицерский китель, керосиновая лампа, буржуйка из квартиры блокадного Ленинграда и др. На выставке представлены подлинная экипировка летчиков и детали оснащения самолета из киноленты Владимира Венгерова «Балтийское небо».

Партнеры выставки: Киностудия «Ленфильм», Санкт-Петербургский Дворец творчества юных, музей истории Ижорских заводов, школьные музеи Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга.

Выставка разместится в мультимедийной экспозиции «ХХ век» и продлится до 10 мая 2022 года. Вход на выставку по билету в экспозицию «ХХ век».

Возрастное ограничение 6+.