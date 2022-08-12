Выставка «Метаморфозы» - это ретроспективная презентация творчества известного петербургского скульптора, представителя неформального творческого объединения «Озерки – деревня художников» Олега Жогина.

Автор принадлежит к поколению мастеров, которые энергично выступили на арт-сцену в 1990-е годы. Он - художник разносторонних взглядов, успешно работающий в дереве, дающий новую жизнь отработанному металлу и пластику. Жогина в равной степени интересуют фигуративные и абстрактные формы. Его творчество привлекательно, с одной стороны, многообразием необычных объектов, собранных из знакомых предметов, с другой – философским смысловым звучанием.

Состав выставки передаёт вариативность творческого метода скульптора. Самые ранние из представленных в экспозиции работ выполнены в 1980-е годы из шамота в реалистической манере и повествуют о простых общечеловеческих вещах: семья, любовь, дружба, встречи и прощания. Значимым в профессиональном плане для Жогина стал 1989 год, когда он обратился к непривычному для русской скульптуры способу коллажирования металлических форм. Тогда же впервые прозвучала тема метаморфоз как преображения обыденных предметов, утративших былое назначение.

С 1994 года Жогина на десятилетие захватывает «мебельная тема», развившая идею нетривиальных преобразований. Художник проектирует пространство для человека внутри скульптуры, как будто желая защитить его от внешних негативных влияний. Он создаёт серию так называемой «скульптомебели» из дерева. При этом объекты, не утратившие прикладного значения, транслируют представления автора как о насущном, так и о прекрасном. Порой из этих форм неожиданно рождаются женские образы. Чуть позднее ряд «скульптомебели» пополняется объектами более драматического содержания. Оба начинания нашли яркое продолжение в 2000-е годы.

Параллельно скульптор работает с бронзой и камнем, постепенно расширяя сюжетный диапазон. В последнее время внимание Жогина сосредоточено на экспериментах с современными материалами, в частности, с пластмассой. Он воплощает композиционные идеи на самые разные темы - от аллюзий на античные сюжеты до абстрактных умопостроений, смело комбинируя фрагменты пластмассовых трубок, обрезая их, насыщая цветом, придавая им нужную форму.

В это же время Жогин создаёт тонко и точно смоделированные «контурные» работы в металле, где образ строится на сочетании скульптурных и графических приёмов выразительности, используется отражающая способность материала, позволяющая объединить предмет и окружающую среду, а при определённом освещении почти растворить его в воздушном пространстве.

Искусство Жогина отражает широту взглядов постоянно ищущей, «неуспокоенной» личности рубежа эпох, обладающей неисчерпанным творческим потенциалом для поэтизации правды жизни.

16 мая в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков в 17:00 часов

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103