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Питерец.ру » Культура » Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова

Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Владимир Загоров (р.1951) – известный петербургский художник широчайшего диапазона творческих интересов.

Владимир Загоров (р.1951) – известный петербургский художник широчайшего диапазона творческих интересов. Живописец, график, скульптор, автор объектов, он с лёгкостью настоящего мастера генерирует идеи и, главное, воплощает их в произведениях искусства.

Выпускник мастерской монументальной живописи А.А.Мыльникова Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1978), знакомый с творчеством художников русского авангарда, Загоров в своих работах создаёт особую, собственную предметно-беспредметную «реальность ощущений» («Прикосновение, которого не ждёшь», 1991) .

Основным инструментом передачи восприятия действительности у него являются цвет и свет, с помощью которых он варьирует фигуративные и абстрактные формы, добавляет или снижает степень декоративности, добивается эмоционального наполнения образов. Это касается как реалистической живописи 1970-х – начала 1980-х годов, так и абстрактных композиций более позднего времени. Переход к «развоплощению предмета» в картинах Загорова произошёл после поездки в 1984 году в Узбекистан, оказавшей сильное влияние на восприятие и передачу им пластического пространства. При этом ни одну его работу нельзя назвать абстрактной в прямом смысле слова – в них всегда присутствует «след реальности» в виде намёков на существующие объекты («Окно», 1994; «Сад», 1995, «Корабли у причала и птицы над морем», 2017). После знаковой поездки на Восток каждое путешествие привносит в творчество художника нечто новое, прочувствованное и впитанное в иной данности – цветоощущение, пластику форм, композиционную ритмику, световые вибрации.

Как и живописные работы, сохраняющие красочность от цветовой насыщенности ранних опытов до лёгкости, полупрозрачности поздних, так и пространственные объекты Загорова постепенно лишаются колористических градаций. Они образуют сонм воображаемых персонажей, словно вышедших к зрителю из картин.

На выставке «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» представлены около сорока принадлежащих художнику живописных работ и пространственных объектов.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

10 августа – 5 сентября 2021

Открытие выставки 09 августа в 19:00

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
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