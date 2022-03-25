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Питерец.ру » Культура » Защищено законом: почетное звание памятника не дает заводу никаких преимуществ

Защищено законом: почетное звание памятника не дает заводу никаких преимуществ

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26
Опубликовал: miron
0
Фото:
РБК
Бывший военный завод в центре Кронштадта в очередной раз выставляют на продажу.

Летом за него просили почти полмиллиарда рублей, теперь аппетиты владельца уменьшились вдвое. Так что звание объекта культурного наследия зачастую тяжкое ярмо, а не повод для гордости.
Российский аукционный дом (РАД) сообщил о повторных торгах бывшего военного завода «18-й Арсенал Военно-морского флота» в историческом центре Кронштадта. Стоимость лота снизилась почти наполовину, летом за него просили 480 млн, теперь – «всего» 250 млн рублей. АО «18 Арсенал Военно-морского флота» было признано несостоятельным в 2018 году после того, как инициировало в арбитраже дело о собственном банкротстве годом ранее. Несколько лет повисев на шее хозяина явным обременением, его теперь пытаются скинуть.
В состав комплекса входят семь производственно-складских зданий общей площадью 13,8 тыс. кв. м, а также земельный участок площадью 3 га, который находится в аренде до 2070 года. Продажа ведётся по поручению частного собственника, пожелавшего остаться инкогнито. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 мая. Часть из семи выставленных на продажу зданий являются объектами культурного наследия федерального значения, поэтому коммерческая привлекательность покупки под большим вопросом. В самом РАДе считают объект хорошим вариантом для сохранения его текущего назначения (производственно-складской комплекс) или реконцепции площадки под торгово-офисную функцию, общественное пространство. А вот эксперты этого оптимизма не разделяют.

Очень сложный объект. Концепция непонятна, инвестиции с учетом статуса объекта культурного наследия (ОКН) непредсказуемы, - высказывался заместитель председателя правления «Охта Групп» Дмитрий Киселев. - Если верить снимкам «Яндекса», ширина самого большого здания до 60 метров — соответственно, возможности использования ограничены. Местный спрос не позволит сдавать в аренду коммерческие площади по ставкам, оправдывающим покупку и ремонт. Для производства — явно игра не стоит свеч с условиями сохранения ОКН. Дешевле новые площади возвести.

А ведь в Санкт-Петербурге градозащитники любят требовать присвоения охранного статуса историческим объектам, зачастую упуская тот момент, что с ним здания попросту «подвисают» в воздухе. Покупать их никто не спешит – слишком много проблем при реставрации для дальнейшего использования. Сам город тратить львиную долю бюджета на исторические здания тоже не спешит. Вот и приходится им стремительно дешеветь, одновременно разрушаясь. Питерский климат – не самые подходящие условия для безмятежного существования столетних особняков. Посмотрите на Конюшенное ведомство – комплекс зданий в самом центре, на берегу Мойки. Он сейчас пребывает в удручающем состоянии, а все благодаря призывам активистов не трогать историческое наследие, и нерешительности администрации, которая так и не смогла определиться, что для нее важнее: сохранность объекта культурного наследия федерального значения, построенного еще при Петре I, или спокойствие градозащитников, чьи интересы постоянно меняются, не давая сосредоточиться на конструктиве. В итоге инвесторам, которые просили отдать им Конюшенное ведомство на реставрацию после того как там так и не открылся апарт-отель (градозащитники выступили против), был дан от ворот поворот. С 2019 года до здания никому нет дела, и оно просто ветшает на глазах, потому что город не в состоянии обеспечить приличный ремонт за свои средства. Остается только догадываться, пойдет ли военный завод в Кронштадте по тому же сценарию. Пока же он просто каждый год теряет в цене 50% стоимости, и не понятно, достигнуто дно, или оно еще только впереди.

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