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В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты ЗВО произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте

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33
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты ЗВО произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте

В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте.

Артиллерийские салюты состоялись 25 июля в Кронштадте. Всего было произведено 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок калибров 105 мм, 125 мм, 195 мм, 310 мм, что обеспечило различную высоту подъема фейерверочных изделий. Купола разрыва превысили в диаметре 300 метров.

Кроме того, в Кронштадте был применён 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. За один салют данная пусковая установка обеспечила выпуск свыше 2-х тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивали небо в цвета Государственного флага Российской Федерации.

Всего во время артиллерийского салюта было задействованы более 200 военнослужащих военного округа, 24 85-мм орудий Д-44 и салютных установок от Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона ЗВО.

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